'KRENUO SAM KA TOMI, SMRT ME ZOVE' Teška ispovest Zorana Kalezića - karcinom i dalje ne popušta, pevaču ostala samo jedna želja

Pevač narodne muzike Zoran Kalezić, koji već mesecima bije bitku s opakom bolešću, o kanceru ne želi više da priča, već se usredsredio na sve što može i mora da završi pre nego što se, kako kaže, na onom svetu pridruži najboljem prijatelju, kumu i kolegi Tomi Zdravkoviću.

Folk pevač se od kraja prošle godine bori s karcinomom pluća, a već neko vreme je i na imunoterapiji, ali priznaje da mu borba s bolešću lakše pada kada vidi s kakvim se poštovanjem običnih ljudi susreće svakodnevno na ulici i dobija podršku od njih. Međutim, svestan da se radi o podmukloj bolesti, koja u svakom momentu može da uznapreduje, sve češće se seća pokojnog kuma Tome Zdravkovića, koji je preminuo od raka prostate.

Sada sam polako krenuo na put ka mom kumu Tomi. Uskoro ćemo se sresti, ali imam još nešto da uradim dotad. Čekam koncert u Domu sindikata da još jednom čujem note koje sve organe vraćaju na pravo mesto. Imam potrebu da još jednom vidim sve te ljude u publici - rekao je Kalezić iskreno i kroz suze.

On se prisetio kako mu je Zdravković ukazao čast da mu upravo on održi govor na sahrani.

- Kada je odlazio moj kum Toma, rekao mi je: "Nemoj da k*njaju tamo o meni, ti ćeš da se oprostiš od mene. Ti ćeš da kažeš nešto". Kakva je to počast. Kakva je to obaveza. Tada sam se oprostio od Tome, tad sam shvatio da odlazi čovek koji je želeo da ode, on više nije želeo ovozemaljski život i principe koje mu doktori zadaju. Nije smeo da puši i pije alkohol. Žao mi je što više nema ljudi kao što su Toma, Šaban... Njih ne treba žaliti jer su sebe napravili besmrtnim. Dok god traje muzika traju i oni - izgovorio je pevač na ivici suza.

Autor: pink.rs