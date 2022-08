BRUTALNO PRETUČENA SRPSKA PEVAČICA! Izubijao je bivši ljubavnik - lomio prste, unakazio lice! Hitno je prebacili na hirurgiju, POLICIJA JURI NASILNIKA

Srpska pevačica Marina Radosavljević Maki pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji kada je jedva preživela. Pevačicu je pretukao njen bivši ljubavnik I. T. za kojim policija intenzivno traga, a Marina se oglasila iz bolnice i ispričala detalje napada:

Ona je i dalje u bolnici.

- Nisam dobro. Trenutno se nalazim na odeljenju hirurgije u Kraljevu. Polomljen mi je prst, imam jake bolove u predelu grudnog koša, sve me kosti bole, lice mi je unakaženo i imam rusku kragnu. Mislila sam da će lekari da me puste kući danas, ali mi je lekar rekao da ne dolazi u obzir jer sam dobila potres mozga i zbog toga čim pokušam da ustanem, počnem da povraćam. Zbog toga mi ne daju da idem kući i moraću još neko vreme ostanem u bolnici- jedva je izgovarala Marina, a potom i ispričala kako je došlo do nemilog događaja.

Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo I. T. i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno.

Kako Objektiv prenosi, sugrađani koji su se zatekli na mestu događaja tvrde da je Marina prethodno isprovocirala Ivana, te je to bio okidač zbog kojeg je pomenuti upotrebio silu. Sa druge stane, Marinina priča je sasvim drugačija:

Ne da ga nisam isprovocirala, nego ga uopšte nisam primetila, niti sam bila blizu njega. Došla sam sa drugaricom i ona mi je posle prepričala, jer zbog potresa mozga ne mogu da se setim tog prvog trenutka. On je čuo od ljudi da sam došla, sišao je i momentalno počeo da me bije. Koji je razlog svemu tome, stvarno ne znam, ali nijednog trenutka nisam dala povoda da me napadne.

Marina otkriva da je ceo slučaj prijavljen nadležnim organima:

Ovo nije prvi put da mi se dešava. Prijavila sam ga policiji, a od njih sam dobila informaciju da je pobegao. Iskreno verujem da nadležni organi rade svoj posao, ali su mi moji prijatelji javili da se on uprkos svemu, trećeg dana ponovo pojavio na Lav festu kao da se ništa nije dogodilo.

Podsetimo, pevačica je prošla kroz sličnu agoniju krajem februara ove godine, kada je čaršija pričala da je zbog veze sa oženjenim I. T. prebijanje namestila njegova supruga. Od tada, kako kaže, nije imala nikakav kontakt s njim:

- Otkako se to desilo u februaru, klonila sam ga se i nismo imali nikakav kontakt. Javljali su mi ljudi gde se kreće i izbegavala sam ta mesta, baš zato da mu ne dam povod da ga bilo šta ne iziritira.

- Večeras mi se dogodila jako strasna stvar oko 19.30 časova, strašna za svaki nežniji pol prvenstveno, a onda za ženu koja se bavi javnim životom, muzikom najpoštenije. U neverici sam, ali sam dobro i stabilno psihički toliko da pokusaj zastrašivanja, prebijanja i eventualnog ubistva mogu podvesti pod kukavičluk i loš sistem funkcionisanja današnjice i sve puno dalje od srca i Boga. Jesmo li mi u Teksasu ili Vrnjačkoj Banji, Srbiji?! Osećam se isključivo razočarano i nezaštićeno. A evo i zašto... Naime, večeras nakon što sam se parkirala ispred lokala u kom je trebalo da imam nastup, izašla sam iz auta, dva krupnija muškarca bez bilo kakve verbalne konverzacije su me napala, maskirana, jedan od njih nespretno prskao je suzavac, drugi oborio i obojica tukli pendrekom bez bilo kojih meni znanih motiva. Dakle, ko god da je i šta god se ovime trebalo postići treba ga biti veliko sramota, po bilo kojim osnovama i istim motivima. Uzdam se u sistem i ispravnost nadležnih organa Vrnjačke Banje i šire, svih kamera. Ovakve nemile stvari se dešavaju ženi, nečijoj ćerki,sestri... pa tek onda pevačici! Danas meni sutra ko zna kojoj! I da, još jednom želim reći, majmuni jendi, sram vas bilo i kako možete? Istim tim momcima, sada već možda i nalogodavcima kao što sam im izgovarala sa česticama spreja u ustima dok sam bespomoćno ležala na podu i gledala kako nošalantno blago trećim korakom preskaču korito Vrnjačke reke i odlaze- napisala je Marina.

