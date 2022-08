DEJAN ŠEIK JE NAJVEĆA LJUBAV GOCE TRŽAN! On je otkupio sve karte kako bi u Sava Centru pevala SAMO NJEMU - pogledajte kako izgleda

Ovo će zauvek pamtiti!

Dejan Dragojlović, bivši dečko Goce Tržan, svojevremeno je bio glavna tema u domaćoj javnosti, kada je za jedan njen koncert kupio sve karte, kako bi pevala samo za njega. Bio je njena najveća devojačka ljubav, koja ipak nije opstala, a evo kako danas, posle svega pevačica govori o njemu.

- Da je to istina, mislim da je novinarski posao da odeš u Sava Centar i da pitaš kada su sklonjene karte za Centar Sava. Za prvi dan. Karte za prvi dan Sava Centra sklonjene su dva dana posle zakazivanja koncerta. Toliko o marketinškom triku. U tom trenutku ja sam izdala album "Želim da se promenim". Radila sam utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene. Za mene kao ženu - objasnila je Goca u emisiji "Iz profila".

"Kažu ljudi"

Verujem da kažu al ne verujem da su svi ljudi.Veruj samo svojoj intuiciji!Ona je često pouzdanija od svega što vidiš i čuješ. pic.twitter.com/1kNdpJHQDB — Dejan Dragojlović (@DDragojlovic0) 11. април 2017.

Ipak, ljubav nije opstala, a Dejan Dragojlović i Goca krenuli su svako svojim putem. On je pažnju javnosti ponovo privukao kada je bio hapšen tokom operacije "Kraba" zbog navodnih malverzacija sa nabavkom uređaja u Institutu za onkologiju i radiologiju. 2016. godine Dragojlovića je sud oslobodio ovih optužbi. Bivši dečko Goce Tržan ostavio je u njenom životu, pored lepih uspomena i ozbiljne traume. Naime, iako nikada nije imenovala osobu pored koje je pretrpela ozbiljno nasilje, Goca, koja je o tome govorila još 2017. godine, istakla je da je u svom emotivnom životu imala izuzetno težak period pre braka sa Ivanom, a mnogi su u tome prepoznali upravo Dragojlovića.

- Ne zanima me da li se on našao u priči, nije to nešto što me brine. Da sam htela da se zna ko je on rekla bih otvoreno, to je deo mog života, moje ličnosti, onoga što smatram da sam preživela i da me je nečemu naučilo. Nije bitno ko je to uradio nego da sam preživela i kako sam se izborila - govorila je Goca tada za medije.

Autor: A. S.