ON KORISTI SVE U ŽIVOTU: Dalila sletela u Beograd pa odmah potkačila bivšeg muža: NAJBOLJE MU JE KOD MENE!

Jedva čeka da vidi Tedija!

Drugoplasirana zadrugarka Dalila Dragojević se vratila u Srbiju iz Crne Gore, pa se na aerodromu odmah dotakla priča o novom izabraniku, ali i bivšeg muža Dejana Dragojevića i njegovog odlaska u Šepak.

- Ljudi su mi baš prilazili, da. Komentari su bili pozitivni, sve najbolje su mi govorili ljudi. Stvarno... Nijedan loš komentar, ništa negativno! Sve onako kako i treba da bude - rekla je Dalila Dragojević i spomenula novog dečka:

- Nisam otišla na more sa dečkom, nije tačno. To je pogrešna informacija. Marijana Zonjić mi je novi dečko... (smeh) Pisalo se svašta na osnovu klipova, to mislite... Neka i dalje ostane misterija ko je u pitanju. U jednom trenutku mi je bio drug, onda u drugom momentu nešto drugo... Neka ostane misterija - dodala je ona za.

- Nije u pitanju nova ljubav, možda je stara. Videćemo da li će ta ljubav da se povrati u budućnosti, videćemo sve. Bitno je da mi je lepo. Dejan je iskoristio dok nisam tu da dođe u Šepak, on koristi sve u životu. Neka mu je sa srećom! Tedi, ljubimac, ostaje kod mene. Njemu je najbolje kod mene, neću ga vraćati u Veternik - zaključila je.

Autor: N.B.