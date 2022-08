NEKE BI RADIJE PLAKALE NA JAHTI! Ovo su najimućnije ćerke u Srbiji - uživaju u pravom LUKSUZU!

Ne pitaju za cenu!

Sigurno ste se sto puta pitali kako bi bilo da ste rođeni u bogatstvu, kakav je osećaj kada ne morate da živite od danas do sutra i da se snalazite dok ne legne plata ili penzija prvog u mesecu. One to definitvno nikada nisu morale niti će morati.

Ćerke najbogatijih ljudi u Srbiji prati stereotip da su sve iste, da nemaju baš nešto mozga u glavi i da svoj novac razbacuju na nepotrebne materijalne stvari kao što su torbe od nekoliko hiljada evra, putovanja, žurke na kojima se pije najskuplji šampanjac i koje biraju svoje partnere samo po tome što dolaze iz istog tog sveta. Da li je sve to baš tako nikada nećemo saznati, ali sigurno je dobar osećaj da ako neka od njih želi pak da studira na, recimo prestižnom fakultetu u inostranstvu, to sebi može lako da omogući, i da krene u nekom potpuno drugačijem pravcu.

Ipak, poznato je svima koji prate makar malo društvene mreže da je ćerka Svetlane Ražnatović, Anastasija potrošila za jednu proslavu svog rođendana 10.000 evra, kao i da je ćerka Filipa Ceptera jednom izjavila da bi radije plakala na jahti.

Donosimo vam nekoliko najpoznatijih ćerki iz Srbije koje su odrasle u velikom bogatstvu i koje su naslednice svega onogo što su njihovi roditelji velikim radom i trudom postigli.

Ivana Mišković Karić Ivana je ćerka jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji – Miroslava Miškovića. Od oca je nasledila dar za biznis, pa je vremenom postala jedna od najupešnijih poslovnih žena i glava porodične firme. Sa suprugom Goranom Karićem ima skladan brak, bez turbulencija, decu čuva od znatiželjne javnosti, a svoj glamurozni život živi daleko od medija.

Ema Cepter Usvojena ćerka „kralja šerpi i lonaca“ Filipa Ceptera i Madlene Cepter. Nije toliko vezana za Srbiju jer živi u Londonu, gde studira psihologiju. Veoma je popularna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu prati je preko 12 hiljada ljudi., Često pravi video-priloge o svojoj porodici i otkriva na kojoj destinaciji u određenom trenutku uživa. U retkim intervjuima koje su dali domaćim medijima Cepterovi su istakli da se uprkos bogatstvu trude da žive normalnim životom, te da svoju ćerku Emu vaspitavaju u skladu sa tim.

Anastasija Ražnatović Ćerka poznate srpske folk pevačice Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana. Tokom odrastanja je pohađala britansku i muzičku školu. Jedno vreme se bavila modelingom ali je onda uplivala u muzičke vode i objavila nekoliko pesama koje su postale hitovi. Na Instagramu je jako aktivna, ima preko milion pratilaca koji pomno prate njen lagodan život.

Maša Terzić Ćerka generalnog direktora Crvene zvezde i jednog od najuspešnijih fudbalera na ovim prostorima – Zvezdana Terzića. Nikada nije krila da je glavna mezimica u porodici i da je uvek bila u centru pažnje. Još kao tinejdžerka zavolela je modu da bi pre dve godine osnovala svoj modni brend „mashaxwolf“. Dospela je u žižu javnost kada se saznalo da se zabavlja sa Veljkom Ražnatovićem. Ta veza nije dugo potrajala, a ona je danas udata i ima sina.

Autor: S.Z.