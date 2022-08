LAGALA GA JEDNA MAJA... Pogledajte kako danas izgleda čuveni Boban Zdravković - bio je ZVEZDA devedesetih i veliki ZAVODNIK, a onda je NESTAO sa scene!

Veliki povratak!

Slobodan Boban Zdravković, harao je devedestih godina, a svi i dalje pevaju njegove hitove "Ne dolazi", "Lagala me jedna Maja"... Iako se jedno vreme povukao sa scene, novu popularnost stekao je nakon humorističkog animiranog filma "Džet Set (Narodnjaci vs Vanzemaljci)", gde je njegov lik bio jedan od glavnih. Ekipa "Premijere" posetila je njegov nastup u prestonici, gde su obavili intervju sa pevačem, a u nastavku možete videti i kako on sada izgleda.

Nisam u medijskoj ilegali, to je moja priroda, pojavim se kad ima nešto interesantno. Izbacio sam pesmu "Ritam juga", više ćemo se družiti. Puno mi je srce kad nastupam u Beogradu, drago mi je uvek da se sretnem sa dragim ljudima. Pevaću svoje hitove, biće zanimljivo. Mnogi pevaju "Ne dolazi", to mi znači, znači da nešto što sam radio nije bilo uzaludno. Ja sam imao mnogo uzora, na svu sreću - ispričao je Boban.

Autor: M. P.