ŠTO SE MENE TIČE, POČEO JE DAN ŽALOSTI: Boban Rajović izrazio saučešće porodicama žrtava nezapamćenog masakra na Cetinju i doneo VAŽNU ODLUKU!

Tuga!

Stravični masakr koji je danas na Cetinju počinio Vučko Borilović (34), a u kojem je stradalo 10 ljudi i ranjeno šest osoba najveća tragedija u novijoj istoriji Crne Gore. Kako se nezvanično saznaje on je pobio celu porodicu, a potom izašao na ulicu i nasumice pucao na ljude.

Mnoge kuće su uvijene u crno, a ova tužna vest pogodila je i mnoge javne ličnosti, između ostalog i pevača Bobana Rajovića koji je vidno potresen zbog velike tragedije odložio svoj nastup.

- Dobri moji ljudi, ja ni srca, ni duše, ni obraza, a ni volje nemam večeras da pevam. Ne postoji iskreniji i direktniji način da vam to kažem od ovog. Duša me boli za ljudima, nesrećnim ljudima koji su danas stradali od ruke jednog čoveka na Cetinju. 11 nevinih je stradalo, ubijeno. Što se mene tiče, meni je tog trenutka počeo dan žalosti, ne onog kad ga zvanično proglase. Toliko datuma je bilo i ima do kraja ljetnje turneje, družićemo se i pjevati, ali večeras ne. Moje srce i misli su uz porodice stradalih, čuvajte se dobri ljudi - napisao je Boban.

Autor: N.B.