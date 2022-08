SADA JE JASNO NA KOGA LIČI! Ivana Peters podelila fotografiju iz starog porodičnog albuma - evo kako izgledaju pevačicini roditelji! (FOTO)

Procenite sami da li liči na roditelje!

Pevačica Ivana Peters jedan je od naših najboljih vokala, a poslednjih godina bavi se i producentskim radom, kao i vokalnim koučingom.

Iako je već godinama prisutna na našoj estradi, pevačica skoro nikada ne govori o svom privatnom životu, a karijeru nije gradila na skandalima. O njoj se malo toga zna, a svoje blisko okruženje, te članove porodice retko kada pokazuje u javnosti.

Ipak, pronašli smo fotografiju njenih roditelja koju je jednom prilikom objavila na svom Instagram nalogu, a tada je otkrila i na koga liči.

Naime, u pitanju je crno-bela fotografija sa venčanja Ivaninih roditelja, kada je njenoj majci bilo tek 20 godina.

- Da. Ličim na mamu. Ali ta faca mog oca… Hm, pokupila sam taj stav životni, malko… Taj “swag”. Ko me poznaje - zna i o čemu pričam - napisala je ona ispod ove fotografije.

Inače, Ivana je nedavno u medjima istakla da joj je porodica najveća podrška, što se pokazalo i u njenim pojedinim teškim životnim situacijama.

- Porodica mi je uvek pomagala da prebrodim teške situacije. Ne volim puno da pričam o svojim zdravstvenim problemima, prolazilo mi je nekoliko puta kroz glavu: „E, kada biste vi znali moj život“, ali nikada nisam razmišljala ozbiljno o tome da objavim autobiografiju. Imam neki tajni život, možda nekada otkrijem šta mi se sve dešavalo i na privatnom planu, ali i zdravstvenom. Mislim da treba da prođe još vremena, da rane zacele i da budem spremna da pričam o nekim temama ― rekla je pevačica.

Podsećanja radi, Ivana je još kao tinejdžerka počela da se bavi pevanjem. Završila je muzičku školu i gimnaziju, a sa samo 15 godina već je bila u grupi "Who is the best", koja je svirala rep muziku. Ipak, daleko veću slavu i poluarnost donela joj je grupa "Tap 011" u kojoj je dugi niz godina bila glavni vokal zajedno sa Gocom Tržan.

1999. Ivana je postala lid vokal rok grupe "Negativ", koja je takođe doživela neverovatan uspeh i popularnost, a samo neke od mnogobrojnih hitova koje je otpevala Petersova, ne računajući brojne sa grupom "Tap 011", su pesme "Ja bih te sanjala", "Oči boje duge", "Zbunjena" i mnoge druge.

