IMA GODINU DANA, A VEĆ 'VOLI PARE'! Snimak ćerke Tamare Đurić izazvao KOLAPS na društvenim mrežama - MLADA MAMA NA METI OSUDA! (VIDEO)

Ponovo napravila kolaps!

Tamara Đurić objavila je snimak sa ćerkom Tamarom iz automobila u kom devojčica uzima novčanice iz maminih ruku i stavlja ih u svoj ranac, govoreći: "Volim pare".

Mala Tamara je nedavno napunila jednu godinu, a iako je mnogima ovaj snimak bio simpatičan i komentarisali su kako je Đurićkina ćerka preslatka i pametna, bilo je i onih koji su oštro kritikovali starletu: "Čemu je to učiš, to nisu prave vrednosti", "to nije higijenski", "bolje da se igra igračkama, a ne novcem"...

Podsetimo, starleta je nedavno priznala kako se njen suprug Nikola snašao u ulozi oca, ali i oko čega se najčešće raspravljaju kada je njihova ćerka u pitanju.

- Ja ne smem da ih ostavim same, zato što Nikola koristi svaki trenutak da joj da kinder jaje ili palačinku, ja ne mogu da mu objasnim da to nije dobro za nju u tim količinama, baš sam plašljiva, ali Nikola me malo oslobodi. Kad je vidim umazanu, on jede sladoled, okrene se ka Tamari, a ona musava od čokolade! Ja kažem: 'Dao si joj sladoled', on meni kaže da nije, ja kažem: 'Kako ne, vidi kako je musava' - ispričala je Tamara.

