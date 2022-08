NJIHOVI ŽIVOTI SU PRAVA BAJKA! One su uspešne u svojim profesijama, a evo čime se bave njihovi muževi!

O njima se retko priča!

Za najlepšim Srpkinjama su uzdisali mnogi pripadnici lepšeg pola, ali one već godinama uživaju u stabilnim brakovima sa veoma uspešnim muškarcima, koji su um umnogome pormenili život.

Ana Ivanović

Vest o njenj vezi sa nemačkim fudbalerom odjeknula je kao bomba 2014. godine. Odmah su postali najatraktivniji par Starog kontinenta. Ana Ivanović i njen suprug Bastijan Švajnštajger već duži niz godina žive u inostranstvu, tačnije u Austriji sa dva sina Lukom i Leonom.Švajnštajger je od 2002. do 2015. odigrao 500 utakmica za Bajern Minhen i osvojio osam šampionskih titula u Bundesligi, sedam trofeja u Kupu i Ligu šampiona 2013. godine. On je 2015. godine prešao u Mančester junajted, sa kojim je osvojio FA kup, pre nego što je 2017. godine potpisao za Čikago fajer. U oktobru 2019. je objavio kraj igračke karijere.Prvi put je zaigrao za reprezentaciju Nemačke 6. juna 2004. u Kajzerslauternu, na utakmici protiv Mađarske. U dresu reprezentacije je igrao do 2016, i u tom periodu je odigrao 121 utakmicu i postigao 24 gola. Sa Nemačkom je osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Kada je okončao profesionlanu karijeru, Bastijan se maksimalno posvetio porodici.

Nina Seničar

Američki glumac Džej Elis "ukrao je" srce našoj prelepoj voditeljki i manekeni pre tri godine. Par je nedavno stao na ludi kamen, a venčanje je izgledalo kao iz bajke. Imaju ćerkicu Noru Grejs.Rođen je 27. decembra 1981. godine u Samteru, u Južnoj Karolini. Pohađao je 12 škola za 13 godina, pre nego što je upisao Univerzitet Konkordija u Oregonu, na kom je igrao košarku.Džej je zvezda novog akcionog filma „Top Gun: Maverick“, a znamo ga i kao šarmantnog dečka Ise Rej iz serije „Insecure“, a proslavio se i u „Uvodu u anatomiju“.

Ivana Vuleta

Naša atletičarka, koja je poznata po obaranju rekorda i sjajnim rezultatima, već tri godine uživa u ljubavi sa Markom Vuletom iz Novog Sada. Mnogi kažu kako njih dvoje imaju dosta toga zajedničkog, jer ih spajaju vežbanje i zdrava ishrana, ali i putovanja. Upravo je on Ivanina najveća podrška pred važna takmičenja.Marko je završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i radi kako porfesionalni trener, nutricionista, i instruktor boksa.Mnogi kažu kako njih dvoje imaju dosta toga zajedničkog jer ih spajaju vežbanje i zdrava ishrana, ali i putovanja.

Jelena Bin Drai

Jelena Jakovljević Bin Drai ostala je upamćena kao misica koja je pokupila skoro sve titule. Naime, bivša manekenka i modna dizajnerka je 1998. godine proglašena za mis Jugoslavije, mis fotogeničnosti i mis interneta. Međutim, iste godine ostala je na svetskom takmičenju ostala bez plasmana.

Udala se za arapskog biznismena Saida bin Draija sa kojim ima četvoro dece. Završio je političke nauke i međunarodno pravo na Kent univerzitetu. Premda mu mnogi mediji uz ime dodaju titulu šeika, Jelena je u jednom intervjuu objasnila da njen suprug ne pripada kraljevskoj porodici, tako da nije šeik. Njegov otac je bio dugogodišnji premijer Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa je 40 godina jedan od čelnih ljudi u pravosuđu UAE.Osim toga, Said Bin Drai je vlasnik kompanije „Bin Drai Capital“ koja se bavi nekretninama i izgradnjom komercijalnih, rezidencijalnih i industrijskih objekata.Poseduju i nekoliko vrtića, bolnicu, brojne luksuzne spa centre koje vodi njegova supruga Jelena.

Autor: N.B.