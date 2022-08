NIKADA NEĆU IMATI UNUKE: Svetlana Bojković progovorila o ćerkinoj borbi za potomstvo, pa otkrila koju nagradu nije osvojila, a Katarina jeste!

Uvek bila uz nju!

Zahvaljujući dobroj naravi i zdravom poimanju pravih vrednosti, glumica Svetlana Bojković je sa izvesnom lakoćom savladavala pojedine životine teškoće. Bila je svojoj ćerki veliki oslonac tokom njene borbe za potomstvo.

- Kaja je imala veliku podršku svog muža i moju, naravno. Srećna sam što smo to prevazišli. Toliko ljudi nema decu, pa živi dobar i ispunjen život. Naravno, lepo je imati unuke koji nastavljaju tvoju porodičnu istoriju. Ja to neću imati, a Katarinina i moja životna priča za mene je velika nagrada. U mom ovozemaljskom trajanju ogleda sve što sam htela i umela.

Kako kaže za domaće medije, svojoj ćerki, glumici Katarini Žutić kasno je priznala da je glumica. Petnaestak godina je Kaja uveliko igrala u pozorištu, na filmu i televiziji da bi joj Svetlana tek tada kazala da je sazrela, osvestila sebe kao glumicu i da može mirno i bez straha da je gleda.

- Najviše sam se radovala, kada je dobila Sterijinu nagradu, jedinu koju ja nikad nisam dobila. To je za mene, njenu majku, bilo posebno važno. Ako Bog hoće da te kazni i učini da se "najedeš" glume, onda odredi da ti i dete bude glumac. Svaku Kajinu mladalačku traumu na putu glumačkog sazrevanja ja sam dvostruko propatila. Trudila sam se da to pred njom prikrijem da je ne bih povredila i da joj u svakoj muci budem oslonac. Hvala bogu, to je prošlo. Više nemam tremu kad je gledam u pozorištu, na filmu ili televiziji - priča Svetlana

Autor: N.B.