STARA LJUBAV ZABORAVA NEMA?! Baka Prase brutalno isprozivao bivšu devojku i JAVNO POZVAO Zoranu u svoj stan! (FOTO)

Poznati jutjuber, Bogdan Ilić, poznatiji pod pseudonimom "Baka prase", već danima unazad je u žiži javnosti zbog raznih tema i afera. Naime, pre nekolino dana, našao se u centru medijske pažnje posle nepristojne ponude jednom muškarcu, a odmah nakon toga, zbog toga što su ga povezivali sa pevačicom Anđelom Ignjatović, pozantijom kao Breskvicom.

Naime, influenser je skoro raskinuo vezu sa Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla, te je od tog trenutka na svom Instagram profilu postavlja fotografije na kojima aludira da mu je žao zbog samog raskida.

Sada je, objavio svoju nagu fotografiju na kojoj je nag, a pored nje, postavio je istu fotografiju njegover devojke - pretpostavlja se da je za cilj bio isključivo humor, jer je kopirao njenu fotografiju. Ujedno je, u opisu fotografije napisao:

- Je l' hoće neko da mi kupi Iphone 14 - napisao je on čime je ponovo prozvao bivšu na ovu temu.

Ova objava podigla je ogromnu prašinu, ali - to nije sve! Kako se ranije spekulisalo o tajnoj romansi izumeđu jutjubera i influenserke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah, sada su navodi 'podgrejani' njihovim dopisivanjem preko fotografija.

U komentarima ispod ove fotografije, mogao se primetiti i komentar baš od Zorane, koja je napisala:

- Gotovo - napisala je Zorana, te je uz to stavila smajlija kojem idu suze na oči od smeha, a on se na to nadovezao i dodao:

- Hoćeš ti u bakin stan? - napisao je on.

Spekuliše se o tome da su obnovili svoj odnos, a da li je to zaista u pitanju, ostaje nam da saznamo.

Autor: Pink.rs