Bio je mnogima za primer!

Milorad Mandić Manda je bio srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac prepoznatljiv po ulogama u filmovima „Lepa sela lepo gore“, „Mrtav ladan“, „Ivkova slava“ i mnogim drugim.Rođen je 3. maja 1961. godine u Beogradu, a preminuo 15. juna 2016. godine u rodnom gradu. Imao je četvoro dece, tri sina i ćerku.

Manda je od 1988. godine do smrti bio član beogradskog dečjeg pozorišta „Boško Buha“. Upravo su deca bila i njegova najvernija televizijska publika. Naime, 1989. godine je snimio više od 270 epizoda emisije „Bajka za lau noć“, a do 1995. godine je vodio emisiju za decu „S one strane duge“.

Detinjstvo, mladost i obrazovanje

Milorad Mandić Manda je rođen 1961. godine u beogradskom naselju Dušanovac. Njegov otac bio je vojno lice, a majka domaćica. Imao je godinu dana mlađu sestru i deset godina mlađeg brata. Nakon nekog vremena preselili su na Novi Beograd gde je Milorad završio osnovnu školu. Iako mu je želja bila da sa drugarima školovanje nastavi u gimnaziji, upisao je Elektrotehničku školu „Nikola Tesla“.

U intervjuima je često govorio kako je imao lepo detinjstvo, te uprkos tome što je samo otac radio, njemu, sestri i bratu ništa nije nedostajalo. Otac je želeo da on upiše zanat, kako bi lakše pronašao posao, a on je nakon mature u srednjoj elektrotehničkoj školi otišao na odsluženje vojnog roka u Osijek i Vukovar.

Nakon toga je upisao Elektrotehnički fakultet i počeo da radi u firmi „Termovent“ kao konstruktor tehnolog u Birou za automatiku. Pošto su predavanja i vežbe zahtevali veliku posvećenost, a on zbog posla nije mogao sve da isprati, napustio je fakultet. Otprilike u isto vreme postao je član Dramskog eksperimentalnog studija amaterskog pozorišta. Tu je zavoleo glumu, pa je odlučio da upiše organizaciju na Fakultetu dramskih umetnosti.

U poslednjem trenutku je odlučio da ipak pokuša da upiše glumu pa je zamolio svog prijatelja reditelja da mu pomogne pri izboru tekstova za prijemni ispit. Ušao je u uži izbor, a na kraju je i primljen u klasu profesora Vladimira Jevtovića.

Sa njim u klasi su bili Vesna Trivalić, Vesna Stanojević, Duda Stojanović, Branka Pujić, Mirjana Joković, Srđan Žika Todorović, Slobodan Boda Ninković i drugi. Bilo ih je ukupno 12. Iako je primljen na Akademiju, izbačen je iz kuće.

Razlog za to ogleda se u činjenici da je zbog glume napustio posao kojim je doprinosio kućnom budžetu, a njegovu odluku da se posveti umetnosti otac je doživeo kao neodgovornost. Godinu dana je živeo kod prijatelja i devojaka, spavao je i na Akademiji i u pozorištu.

Još kao student počeo je da snima na televiziji i igra manje uloge u filmovima, pa je zahvaljujući honorarima uspevao da pomogne roditeljima i vrati se kući.

Televizijska karijera

Najmlađa televizijska publika Mandu je upoznala tokom 1989. godine kada je na nacionalnoj televiziji emitovan serijal „Bajke za laku noć“. Reč je o dečjem programu čiji voditelj je bio Manda, a uz koji su odrastale mnoge generacije.

U periodu od 1989. do 1995. godine bio je domaćin dečje emisije „S one strane duge“, a njegovo pitanje „Da li si se zaljubiška?“ dečacima i devojčicama je oduvek izmamljivalo osmeh. Uporedo s uspešnom pozorišnom i filmskom karijerom Manda je gradio isto tako uspešnu televizijsku karijeru, i to ne samo u serijama nego i u ulozi voditelja. Od 1995. godine je na Radio Televiziji Pink vodio emisiju „Više od igre“.

Na istom kanalu je od septembra 2002. do juna 2003. godine bio domaćin dečje emisije „Tajni agent Izi“. Na televiziji B92 je vodio kviz „Uzmi ili ostavi“, a na Prvoj TV „Ja volim Srbiju“. Poslednjih nekoliko godina je na Televiziji „Hepi“ („Happy“) sa Sorajom Vučelić vodio kviz „Kolo sreće“.

Kapetan Kuka zaspao na daskama koje život znače

Milorad Mandić Manda je od 1988. godine bio član ansambla Dečjeg pozorišta „Boško Buha“. U svom matičnom pozorištu odigrao je brojne predstave za decu i odrasle.

Poslednja uloga koju je odigrao bila je Kapetan Kuka u predstavi „Petar Pan“ na sceni Pozorišta „Boško Buha“. Tog 15. juna 2016. godine Manda je na scenu izašao u kostimu, ali nije uspeo da odigra predstavu do kraja. Doživeo je srčani udar i preminuo na bini. Predstava je prekinuta, a mediji su nekoliko sati kasnije objavili tužnu vest.

Sahranjen je tri dana kasnije u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu i to pored svojih kolega Velimira Bate Živojinovića i Dragana Nikolića. Na komemoraciji koja je istog dana održana u Narodnom pozorištu govorile su njegove kolege glumci, ali i najmlađi članovi ansambla koji su se oprostili od svog Kapetana Kuke.

Iz braka sa prvom suprugom Manda ima sinove Marka i Filipa, te ćerku Mariju. Od 2004. godine je bio u braku s glumicom Anastasijom Anjom Mandić s kojom je dobio sina Andriju. Uprkos svim ulogama koje je imao te prepoznatljivosti koju je tokom godina stekao, svojim najvećim uspehom smatrao je upravo decu. U jednom intervjuu je priznao da mu je žao što je zbog posla i egzistencije povremeno propuštao neke događaje u njihovim životima, ali da je sve to činio kako bi njima bilo bolje.

Radio je mnogo kako bi mogao da izdržava mnogobrojnu porodicu, a jednom prilikom je priznao da bi voleo da dočeka dan kada će moći da ne radi ništa, da sedi pored reke, razgovara s ljudima ili sluša muziku. Pa ipak, poslednji dah je ostavio na sceni.

Autor: N.Ž.