'TAMO BEŽIM OD PORODIČNE KOLOTEČINE' Mirka Vasiljević otvorila dušu o poslu i porodici, ove detalje njenog života NISTE DO SADA ZNALI!

Glumica kaže da je uvek gledala da uskladi privatne i poslovne obaveze, što nije bilo lako uz četvoro dece i supruga koji je fudbaler.

Mirka Vasiljević ove godine ima nešto drugačije planove, pošto je njenom izabraniku fudbaleru Vujadinu Saviću, istekao ugovor za jedan fudbalski klub na Kipru, te će od njegovog novog ugovora zavisiti i njihova nova destinacija za život.

- Tako da nas čeka nova destinacija, treba da vidimo koja je to destinacija, na koliko godina, gde će nas put dalje odvesti. Imam još dve predstave do kraja avgusta, imala sam na Gardošu i u Vršcu, leto mi je bilo radno na pozorišnim scenama. Ulazim u jednu seriju od septembra, tako da ima dosta stvari i na privatnom, i na poslovnom planu - započela je glumica.

- Vaga sam u horoskopu i negde se trudim da i u životu obe strane, privatna i poslovna, budu negde na sredini. Kada sam previše domaćica, pa pretegne da je porodica jača, da sam posao zapostavila, onda se aktiviram poslovno, a ako nema poziva za serije i filmove, moja glumačka ekipa i ja se malo probudimo i pojačamo posao. Ako preteram sa poslom, onda gledam da se vratim kući. Naravno, bude to nekad naporno, ali nekako uz pomoć svoje matične porodice, roditelja i tetke za koje sam vezana, a onda i supruga, vratim se u dobru energiju, jer se “naslonim“ na njih i oni me vrate na pravi put. Imam njihovu podršku, što mislim da veoma znači - ističe Mirka i dodaje da pomoć dadilje, ona lično nije zatražila iako je Vujadin nedavno izjavio da će posle osam godina dobiti pomoć.

- Ne znam za to, nije mi ništa Vujadin rekao, nisam obaveštena. Pre bih mu tražila da on to uradi jer nije Vujadin neko ko se bavi organizacijom oko toga gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo sa decom. To je uglavnom moja obaveza za organizaciju celokupne kuće i naših privatnih stvari. Nije on neko ko bi sam intervenisao da traži pomoć okolo, dok mu ja ne zatražim.

U slučaju kada bi njena deca dobila poziv za neku glumačku ulogu, Mirka bi ih podržala.

- Podržala bih isključivo ukoliko njih to zanima. Nisam od roditelja koji forsira da bi trebalo da budu glumci, tu sam da ih podržim ako ima zainteresovanosti, talenta i afiniteta ka tome. Ako bi njih to zanimalo i ako bi me pitali za neku pomoć, naravno da bi se potrudila da budem prva koja bi im priskočila - ističe glumica i dodaje da joj je najbitnije da se njena deca u budućnosti bave poslom koji ih interesuje.

Glumica već duži niz godina igra dve pozorišne predstave “Ljubavne igrarije“ i “Pazi sa kime spavaš“.

- Jako sam ponosna na celu svoju glumačku ekipu, što se tiče predstava jer svi smo tim koji punih osam godina pobeđuje, jer za početak opstali smo i funkcionišemo skladno, prijamo jedni drugima. Nekako u žargonu volim da ih nazovem moj “spa centar“, jer oni su meni beg od moje rutine, od mojih privatnih stvari, problema, umora, brige, porodične kolotečine. Mi smo sada postali i članovi dalje familije, gde se žalimo jedni drugima, pričamo, pevamo, putujemo i nižemo uspehe. Sve to čini život bogatijim i nekako na kraju kada dođemo u neku duboku starost, jedino nam to ostaje, a to su lepi momenti i uspomene koje smo postigli - ističe glumica o svojoj ekipi sa predstava i dodaje da je ključ svega “zaljubljenost“ u posao.

- Mi nismo želeli da sedimo skrštenih ruku, ni pre sedam godina, a ni sada, nego smo napravili nešto što nas usrećuje i ispunjava. Tada sam bila trudna sa trećim detetom, mi smo seli i odlučili da napravimo nešto što je dobro, komično i nastala je predstava sa stihovima narodne, zabavne, pop i rok muzike. Mi svake godine menjamo tu predstavu, tako što dodajemo nove hitove, što i nas zabavi, razmrda, i ne uhvati nas da smo u istoj predstavi godinama. To je predstava za ljude od 7 do 77 godina, jer imamo hitove Riblje Čorbe, Bajage i drugih grupa koje godinama postoje, a imamo i nešto što je modernije što vole mladi i što je poznato mladima. To je uspeh i ključ, što smo svi zaljubljenici u posao i on nam je u krvotoku, a ne doživljavamo ga kao posao koji nam donosi finansije

Vasiljevićeva kao svoju “šoljicu čaja“ između pozorišne, filmske, ali i serijske publike bira glumu u bilo kom obliku.

- Gluma je našla put do mene i kao trinaestogodišnjakinja sam ušla u ovaj posao i dan danas nisam prestala sa radom. Imala sam kvalitet i mogućnost da učim od najboljih, budem u njihovoj blizini i budem “sunđer“ koji upija i gleda kako oni to rade i uvek su mi govorili da je bitan kvalitet, a ne kvantitet u radu. Gluma je ušla u moj krvotok i negde kada sam došla u te godine da se pitam šta bih volela da budem, već sam to bila. Ovo ne doživljavam kao svoj posao, već način kako bi dobro disala i funkcionisala. Prvo sam krenula od serija i filmova, pa mi je falilo pozorište, pa sam onda, kad sam krenula da rađam decu i kada nisam mogla da iskombinujem puno snimanja, pozorište mi je super leglo da zatvorim taj krug, a i mnogo mi je lakše da iskombinujem da sam više kod kuće, nego kada su snimanja u pitanju i sa dosta premijera, gostovanja, putovanja… Tako da, moja šoljica čaja definitivno je gluma u bilo kom obliku, jer kao dete sam počela i to je sastavni deo mene.

Imam više sreće nego pameti

Mirka dodaje da je u svojoj glumačkoj karijeri imala više sreće nego pameti.

- Zahvaljujući svim glumcima sa kojima sam igrala, postavila sam svoj temelj jer su oni na neki nesvestan način svojim radom i glumom to stvorili. Imala sam više sreće nego pameti, što volim da istaknem, jer sam se u pravo vreme uspela da sarađujem sa Kojom, Dragojevićem, Samardžićem, Žikom Todorovićem, Mimom Karadžićem, Nikolom Simićem, Sekom Sablić… Od svih njih sam imala i kritike, pa sam to poboljšavala kod sebe, ali i pohvale. Gledala sam i sa strane njih, pa sam to maksimalno upijala.

Autor: M.K.