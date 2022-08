Razvezala jezik!

Bivša učesnica rijalitija Zadruga 5 Anđela Đuričić u intervjuu za Pink.rs progovorila je o svim aktuelnim temama kad je njen život, ali i život njenih bivših cimera iz Bele kuće u pitanju.

- Odmorila sam se lepo u Crnoj Gori, naspavala se... Psihički nisam, jer i kada smo na odmoru stalno smo tu. Tek kad izažeš iz rijalitija, onda se nastavlja. Fizički se jesam odmorila, najviše vremena sam provodila s porodicom i to mi je najbitnije. Baterije su napubnjene za naredne dane - rekla je Anđela na samom početku, a onda progovorila o susretu sa Mensurom Ajdarpašićem u Crnoj Gori i njihovom odnosu.

- Ne znam zašto se tolika frka digla oko toga. Ništa se nije desilo sa Mensurom. Tako je bilo i sa Franom isto. Pijem piće sa Mensurom, pravi se tolika frka oko toga kao da se udajem. Ljudi su to što sam uzdizala Mensura javno skapirali to tako. Ja sam u jednom intervjuu i rekla zašto da ne popijem kafu sa njim. Nama se to nikad ne zna, možda se mi posvađamo i u emisiji. U suštini to je bilo uglavnom oko nekog mišljenja o nekoj situaciji, nikad nije bilo vređanja. Nema ni potrebe za tim. Sa njim sam još u Zadruzi i nakon Zadruge rekla milion puta da bih popila piće i sutra bih ponovo. Zašto da ne?! Dečko je prema meni bio korektan. Moji roditelji imaju jako lepo mišljenje o Mensuru i to mi je i najbitnije. Smatrali su da su Mensur, Fran i još neki ljudi bili uvek tu za mene i rekli su mi i sami da treba da popijem piće sa tim momcima i to je tako. Ako ljudima nešto nije jasno, žao mi je, ali ja sam zaista iskrena. Čisto prijateljski odnos imamo... - rekla je Anđela i progovorila o odnosu sa Markom Đedovićem.

- Čula sam se sa Đedovićem, ali nismo se videli. On je rekao u slučaju samo da je to tako. Narednih dana treba da se vidimo i da popričamo. Ja nisam neko ko će da se pravda i ništa ne komentarišem. Marka razumem s te strane, nisam mu rekla da sam bila na piću. On voli da sa njim podelim neke stvari, ja nisam... Marko je za mene uvek bio tu i ja ću to uvek da cenim. Zaista je prema meni bio divan i nemam sa njim nikakav problem - poručuje bivša zadrugarka, a o Đedovićevom i Dalilinom prekidu prijateljstva otkriva:

- Nije mi čudno što su Marko i Dalila prekinuli prijateljstvo. Nije mi to čudno. Oni su se i unutra tako svađali i mirili... Znam da su bila neka prozivanja sa njegove i njene strane. Znam samo da je on njoj unutra uvek govorio svoje pravo mišljenje o njoj - kaže Anđela, a o Majinom raskidu sa Pecom Raspopovićem poručuje:

- Nisam znala da su Maja i Peca raskinuli. Već? Nisam se toliko začudila. To je Maja, malo ima dečka, pa malo nema. Ružno je to što je uradila Aleksandri. Veze koje započnu na nekoj nesreći, tako se i završe. Oni već večeras mogu i da se pomire, jer to je Maja - rekla je Anđela i progovorila o raskidu Stefana Karića sa Jovanom Ljubisavljević.

- Ne znam da li je karma, ali me je šokiralo. Ako je neko poštovao svoju devojku unutra, to je bio Stefan. On je čak pričao da bi je zaprosio. Čula sam šta je bilo i razumem ga. Niko posle Zadruge nije isti. Znam samo da su imali zdravu vezu i da je voleo Jovanu. Moje mišljenje je da je to sa Jovanom i Lukom slučajnost. Šokiralo me je svakako to za raskid, a za Maju i Pecu nije - poručuje Đuričićeva i otkriva svoje planove za budućnost, kao i da li se čula sa Matejom Matijevićem.

- Krenula sam da snimam za Jutjub. Ostajem nekoliko dana u Beogradu, ali ne mogu da otkrijem šta je u pitanju. Nemam sada frizerski salon, ali planiram da ga imam, ali pored toga ću imati još neki posao. S Matejom se nisam čula i tu se ništa ne dešava.

Autor: N. Žugić; M.K.