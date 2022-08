NE ŠTEDI REČI! Dejan bez dlake na jeziku OPLEO po Peci i Maji, sažalio se na Subotićevu - a evo šta je rekao o još uvek zakonitoj supruzi Dalili!

Neće im biti dobro kad ovo vide!

Rijaliti pobednik Dejan Dragojević sumirao je utiske nakon učešća u zadruzi i tom prilikom komentarisao teme koje su se dogodile u rijalitiju ali i van njega.

Dragojević se najpre dotakao burnog odnosa Viktorije i Marka, pa je dao svoj sud o njihovoj turbulentnoj vezi.

- To je više nego očigledna situacija, oni kakvi su bili u rijalitiju, takvi su i napolju. Sve je to lagana priprema za šeticu - ističe rijaliti pobednik, a po pitanju raskida veze Maje i Pece, koji je ovih dana jedna od najpraćenih vesti, istakao je da mu je u celoj priči žao Aleksandre:

- To je tema koja trese balkan, to je jače od rata u Rusiji i Ukraini. I njih bih voleo da vidim u Zadruzi 6, jer to ne da će biti rijaliti, nego to će da ruši zidove u Beloj kući. Žao mi je samo jedne osobe u svemu ovome, a to je Aleksandra - komentariše Dejan, a onda se dotakao njegove bivše supruge i Filipa Cara:

- Klasična foliraža i dogovor, iskreno ne bih puno komentarisao dotične osobe - bio je kratak Dejan.

Autor: N.Ž.