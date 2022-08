Samo na Pink.rs!

Sandra Rešić i Anđelo Ranković nedavno su bili gosti Ivane Šopić u emisiji "Narod pita". Kao što ste mogli da ispratite, pratioci "Zadruge" i portala Pink.rs na Instagramu su dobili priliku da postave pitanja Sandri za našu rubliku "Insta rešetka", a u nastavku možete pročitati i pogledati kako je ona odgovarala na njih.

Mišljenje o Anđeli i Mensuru kao potencijalnom paru?

- Uh...Iskreno, nemam ništa protiv, meni ni iz džepa, a ni u džep. Sada znam da čitam naslove, na portalima, pogotovo u emisiji, nekako postoji nešto što nije izrečeno, kao da čekamo da samo kažu da su u vezi ili da uđu u vezu. Nemam ništa protiv, ali mi onda Anđela nije u tome jasna, jer ne bih volela da se ispostavi ono, što čitam po komentarima, da je "glumica". Ne bih volela, jer mi je Anđela neko ko mi je jako drag i baš sam je zavolela. Otkud znam, mislim, ljubav se desi. Iz svađa i raspravi koje su imali, možda se desila ljubav. Mislim da ne bi bili jedno za drugo oi da bi ta veza bila pravi pakao. Zato što su oboje temperamentni, tako da mislim da bi to vrlo brzo puklo. Nemam ništa protiv ljubavi, naročito ne protiv njih dvoje

Mišljenje sad o Milici Veselinović i da li se možda čujete?

-Moje mišljenje se nije promenilo o njoj i dok sam bila u "Zadruzi". Nazivala sam je i monstrumom i ološem i ne znam ni ja kako sve nje, zbog njenog ponašanja prema Mensuru, čak i prema nekim drugim učesnicima. Meni Milica ništa nije uradila! Bila je fenomenalna prema meni, nikad me nije devojka uvredila. Ne mogu da mrzim, zato što je ona negde napravila bezveze tamo nešto. Čujem se sa njom povremeno na Instagramu onako, nismo sada u nekom kontaktu da se čujemo svakog dana. Da je ona jedan namazani mali monstrum sa svim bojama, da je opasna...Rekla sam ja svašta puta za nju, u tom nekom pozitivnom smislu kada je rijaliti u pitanju. Nekako, baš mi je rijaliti materijal, ne preza da kaže ni šta misli, ni kako, ali je imala dosta grešaka. Svađale smo se, tj. ja sam vikala na nju, ali meni je ona draga.

Kada ćeš prestati da se kriješ ispod Đedovićeve suknje i konačno imati svoj stav?

-Za dve godine mi je muka više od tog pitanja. Ja da se krijem ispod nečije "suknje", znaš kada bi me ovolika produkcijska kuća zvala i zvala nekoga ko je nečija senka. Ja sam za 20 meseci, ja mislim, jedina ženska osoba koja je komentator, ali standardni. Moje i Đedovićevo mišljenje se u nekim momentima jako razlikuje, mi se jako raspravljamo oko nekih stvari, uopšte ne razmišljamo isto. Baš zato što je moj najbolji drug iz "Zadruge", ne dozvoljavam da se te naše svađe vide za crnim stolom. Dokazala sam za dve godine da itekako imam svoj stav, Đedović nije neko ko je mene branio. Bila bih ja mnogo finija, da sam ispod Đedovićeve "suknje".

Do kada ćeš da se kačiš na Dekija, kada vidiš da on uživa u ljubavi sa njegovom divnom Aleksandrom?

-Na gospodina se ne kačim, niti ga pominjem. Ne pominjem ga nigde, ni u kući, ni sa prijateljima, drugovima. Ono što moram da uradim jeste da odgovorim na pitanja novinara, pitanja vas. To je neizbežna tema, trajala je deset meseci, ne mogu sad da se pravim luda, da sad kad me pitaš za Dejana, da ja kažem: "Molim, ko je to?!". To su prosto stvari koje su neprimerene i koje sebi ne bih dozvolila, jer sam ja profesionalac. Kakav god i s' kim god da sam odnos imala, ja ću da odgovorim na pitanje ono, šta sam i kako sam živela sa njima deset meseci. Isključivo su tada vezani moji odgovori za Dejana Dragojevića, Aleksandru ni ne pominjem, čak me niko i ne pita za nju. Čak njihovu vezu ne komentarišem, želim im svu sreću i to je to. Van toga me ne zanima da li će oni biti zajedno, ni on, ni šta će biti sa tim. Ne zanima me!

Lepotice pametna, pozdrav iz Kragujevca. Reci mi, kako komentarišeš raskid veze Majakite i Pece Vijagre?

- Pa dobro, ja sam negde znala da će to da pukne. Maja je neko ko je, oh, Maja...Ponekad imam želju da je tako jako zagrlim, jer mi je draga. A nekad mi dođe da je tako nekad išamaram, kao majka, vaspitno i da joj kažem: "Alo, šta radiš bre to sa svojim životom?". Znala sam ja da od toga nema ništa, to je bilo neko ludilo tog Pece, ne poznajem čoveka, ne bih volela ni da kažem nešto loše. To je bilo verovatno zanimljivo, kao Maja Marinković, rijaliti...Iskreno da ti kažem, ne znam da li je karma. Znala sam da će to da traje par dana, par nedelja i da je to piši-briši. Maja je neko ko je emotivno rastrzan na sve strane, što je bukvalno pakao. Maja Marinković je neko ko je ekstremno dobar čovek i zbog toga mi je žao. Ispada da je glupa, naivna i da je, ne kažem kakva devojka kakvog morala. Pravi gluposti onom ocu, koji daj Bože da doživi sledeći dan

Dokle ćeš glumiti žrtvu, zbog veze sa Anđelom od deset dana?

- Nikada nisam glumila žrtvu niti sam prolila ijednu suzu, pa bar da ste vi to videli zbog Anđela Rankovića. U svoja četiri zida mogu da radim šta ja hoću. Možda ja baš u ta svoja četiri zida skačem od sreće što se to izdešavalo. Tako da, pravljenje žrtve mi ne pada na pamet, niti želim, a niti mogu da budem žrtva. Druže, da li misliš da ja sa ovim glasom i ovim mojim stavom, da mogu da budem žrtva? Od te priče nema ništa. Žrtvu ne glumim, čak mislim da sam i blaga prema njemu u oba gostovanja, jer mislim da se nije sa svojom glavom stabilizovao nakon izlaska iz rijalitija. Da li sam žrtva? Nisam. Da li je sve to moglo drugačije? Da, moglo je. Na kraju je ispao nefer prema meni. Ispala sam u narodu jadna, a ja to najviše mrzim. Najviše mrzim da me neko posmatra kao jadnicu.

Kad bi morala da biraš, sa kim bi se pre družila, sa Dejanom ili sa Dalilom? Obrazloži.

- Ha...Znaš kako, da se mi razumemo, oboje, kada je moje mišljenje u pitanju, nije dobro. Dalila je neko ko nije bio moj drug ni prijatelj. Dalila je neko ko je meni sto puta "zabio nož u leđa", prva. Neko koga sam ja negde štedela, jer sam pretpostavljala kakva je situacija ne samo u kući, nego i napolju. Videla sam da ljudi jedva čekaju da je podbadaju, da je vređaju najniže, da je nazivaju svakakvim imenima. Prvo, to nije moj rečnik, drugo, mogla sam da postanem "nacionalni heroj" napadajući je. Iako sam ja jedina žena koja je imala najviše svađa, mi smo se krvile, ali je ona neko koga ja nisam volela ni kao prijatelja ni kao druga. Dejan je već nešto drugo. Kad me pitaš, ajde kada moram, to bi naravno bila Dalila. Ništa što je Dalila uradila, od sto stvari koje su onako podbole, "zabole nož u leđa", ništa me nije zabolelo kao ono što mi je uradio Dejan Dragojević.

Šta ti se tačno svidelo na Anđelu, vidi ti kakva si lepa, a on kao "mutava plovka"?

- Jao, ne bih ja volela da se tako komentariše, to je bio moj izbor, trajalo je koliko je trajalo. Da li je bilo lažno, pravo? Nebitno je to. Hvala na komplimentu, ali mislim da moram ja da se stabilizujem što se tiče mog emotivnog stanja, jer ja nemam tip muškarca. Ubuduće ću da se potrudim da bude neko ko će znati da me ceni, na delima, a ne na rečima.

Šta su 1 i 2 u šiframa? Budi iskrena.

- 1 i 2 ne znam. Znaš da sam pokušavala da se setim. Znam šta je šifra 5, to znam. Označavala je nekih pet dana, nešto kad se ja naljutim na njega, pa mu dam pet dana šanse, ali 1 i 2 ne mogu da se setim. Lupala sam glavom šta, ne znam šta je. Nisam imala šifre, nije bilo potrebe.

Tvoja nova pesma, kada će da izađe? Ispričaj nam malo o tome.

- Odjek je bio ogroman i ja sam negde, juče tek shvatila da mi imamo dva miliona pregleda samo najave pesme. Pričam o društvenim mrežama, a pritom što smo 20.-ti u trendingu samo najave pesme. Tako da, još uvek sam u šoku kako se to desilo, ali sam presrećna. Mogu da kažem da sam snimila pesmu konačno, čekam samo da se poboljša ovo vreme, za par dana se završava i spot. Neće biti toliko ljubavni spot, ali biće jedna priča onako kako i sam tekst govori o izdaji

Je l' posvećena ta pesma nekome?

Pa, ne. Nije posvećeno nikome. Vidim da su kladionice po društvenim mrežama da li je pesma posvećena Anđelu ili Dejanu. Ja vam unapred kažem da, kladite se, ako može jedno 10% meni. Uglavnom pesma je o izdaji mene kao čoveka. Da li će sad neko da pomisli da je to Dejan, Anđelo ili neko treći ili se neko nov možda pojavio u mom životu ili si me ti izdao (smeh), pa sam htela tebi da posvetim pesmu. Pesma je nastala pre mog ulaska, a ako se neko pronađe u pesmi, onda je pesma za njega.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić, M.M