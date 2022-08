SUBOTIĆKA ODMAH OPROSTILA PECI AFERU SA MAJOM! Otkriveni svi detalji pomirenja nakon skandala veka - DRAMI NEMA KRAJA!

Haos dobio svoj epilog ili se tek zahuktava?

Peca Raspopović (45) vratio se Aleksandri Subotić (25) nakon što je raskinuo sa rijaliti zvezdom Majom Marinković.

Biznismen iz Novog Sada ostavio je suprugu s kojom ima sina Jovana zbog Maje i proveo s njom tri meseca. Oni su posle žestoke svađe, raskinuli u nedelju i već uspeli da se vrate bivšim partnerima.

- Kad je Maja ostavila Pecu, on je odmah pozvao Aleksandru, ali ona mu je spustila slušalicu. Međutim, uporno joj je slao poruke, pa je pristala da se nađu u jednom restoranu u Novom Sadu i porazgovaraju. Tada su se pomirili! Zvuči neverovatno da mu je Sandra oprostila to što ju je varao s najboljom drugaricom, ali jeste. Ona tvrdi da je to uradila zbog sina, ali mislim i da želi da ga ućutka u slučaju da uđe u "Zadrugu" kako ne bi iznosio privatne detalje iz njenog života - priča dobro obavešten izvor.

Prema njegovim rečima, čim je čula za to, Maja se okrenula Filipu Caru, s kojim je bila u vezi u "Zadruzi 5". Njihova ljubav okončana je kada je Marinkovićeva fizički nasrnula na momka iz Crikvenice, zbog čega je izbačena iz rijalitija.

- Prvo ga je zapratila na Instagramu, a onda mu je poslala poruku. Počeli su da se dopisuju i da se čuju, a potom su se videli u Beogradu. Pomirili su se, ali su se dogovorili da to ostane tajna. Maja ne želi da njen otac Taki sazna za to, jer on nikako ne podržava njenu vezu s Filipom - kaže on i dodaje da je par već uspeo i da se posvađa:

- Filip je gostujući u emisiji "Narod pita" ispričao da je u kontaktu s Majom. Poludela je što je to otkrio, pa ga je odmah otpratila sa Instagrama i poslala mu poruku da je mrtav za nju! Ipak, Car je ujutru otišao kod nje i uspeli su sve da reše.

Ne znam što mi se "lemur" naljutio zbog emisije, ali biće to sve okej. Obradovao sam se kad smo se čuli, jer nikada nismo lepo porazgovarali o nama. Svašta smo prošli zajedno i uvek je bila tu za mene. Mnogo mi je draga! Žao mi je što se bila smuvala s Pecom, jer time šalje pogrešnu sliku o sebi - kaže bivši učesnik "Zadruge", a na pitanje da li više voli Maju ili Dalilu Dragojević, odgovara:

Maju, jer smo pre veze bili prijatelji. Mada, za Dalilom sam baš dugo patio, iako sam to pokušavao da sakrijem.

Maja Marinković oglasila se povodom pomirenja Aleksandre Subotić i Pece Raspopovića, poznatijeg kao Peca Vijagra, te kaže da se poigrala s Raspopovićem, pa ga poslala kući.

Malo sam se poigrala sa Vijagrom i iskorišćenog Pecu vratila tamo gde pripada. Legendarni film Živka Nikolića "Lepota poroka", dobio je "novi život", a u glavnim ulogama su Peca Vijagra kao Mira Furlan i Aleksandra Čabarkapa Raspopović (Aleksandar Čabarkapa je otac Sandrine ćerke Magdalene, prim. aut.) kao Mima Karadžić. Eto, scenariji se menjaju i prilagođavaju, sve je moguće kad sam ja reditelj. Ne treba da vas čudi što se Aleksandrin Lesi vratio kući, jer ona ume i od mame da pozajmi dečka, pa što ne bi primila nazad svoju Miru Furlan. Mnogo toplih pozdrava šaljem dečici i ponosnim roditeljima prepunim prave i iskrene ljubavi - kaže rijaliti zvezda.

Autor: P.R.