DOBIJALA OD OCA JEZIVE PORUKE, UPUTIO JOJ GNUSNE UVREDE: Sanja Stanković progovorila o teškim TRAUMAMA iz detinjstva - jedno mu nikad NEĆE OPROSTITI!

Da se naježiš!

Voditeljka "Pitam za druga" i bivša zadrugarka, Sanja Stanković, imala je burnu prošlost kada su u pitanju porodični odnosi, naročito sa ocem.

Ja sam rekla, to što očevu figuru nisam imala, to je generalno uticalo na moje izbore, eto, nekako sam nesigurna i u vezi, i u muški rod, i zato sam pravila toliko grešaka, zato je majka pokušavala da nadomesti sve u životu, ali treba ti muška ruka, moja majka je poturala leđa, ja sam, ali nisam jedina, postoje deca... - ispričala je Sanja.

- Videla sam intervju koji je on dao, da ja kao imam strah od mame, da me ona huška protiv njega. Mene majka nikad nije huškala protiv njega, samo mi je govorila da ću videti neke stvari kada odrastem. Ja nisam čitala poruke koje je moja sestra slala mojoj mami, ja nisam htela da slušam to, nazivali su i mamu i mene k*rvetinama... Ja ću da demantujem mog oca, moj očuh je mnogo više bio za mene tu, nego moj otac. Moja mama je sa mojim očuhom od 2014. i uradio je mnogo više za mene, nego otac za 27 godina. Ja znam da je otac hteo da uđe u "Zadrugu", da mi pomogne oko Matore, ali mu se nije svideo honorar... Gde si bio sve te godine?! Posle svega što je izjavio, nema potrebe da se vidimo, imao je toliko prilika, da me pozove, mene je najviše pogodilo to što me nije pozvao posle nesreće - ispričala je Sanja i zaplakala.

- Ja sam krila mesec dana za nesreću, znali su moji najbliži prijatelji, svi su me ispoštovali i nisu širili dalje. Moj prijatelj je došao sa njegovom devojkom da vidi kako sam, posle nekoliko dana je moj deda imao nesreću, ja sam ga pozvala i pitala kako je. Saznalo se kasnije da sam imala nesreću, mene niko nije pozvao, nemam potrebu ni ja da pružam priliku. Video si na šta liči auto, moja drugarica je mislila da sam mrtva. Sećam se i kako sam letala, i kako sam se tumbala po autu... - priseća se Stankovićeva nemilog događaja.

Autor: P.R.