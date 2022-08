Gruji neće biti lako kada vidi ovo!

Mima Šarac i Gruja imali su jako turbulentnu vezu tokom boravka u Zadruzi, koja se pred sam kraj raspala i oboje su nastavili dalje.

Iako oboje tvrde da su završili i da ne žele da čuju jedno za drugo, Sanja Grujić je razotkrila aferu "šećer".

Kasnije je objasnila da je to neko nov u Miminom životu koga ne želi da prikaže javnosti, a kad je Gruja to saznao i on je nekoga umemorisao pod tim nadimkom, pa ga je juče tokom intervjua za Pink.rs šećer pozvao.

Nakon što je Mima čula da je Gruja sinoć u emsiji "Narod pita" izjavio da je i dalje voli, brže bolje je spakovala kofere i krenula što je dalje moguće.

Mima je snimila stori sa aerodroma uz pesmu "Dubai" koju peva Tea Tairović, tako da pretpostavljamo da će nas bivša zadrugarka počastiti provokativnim slikama sa odmora.

Autor: M.M.