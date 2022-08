Otvorio dušu!

Bivši učesnik Zadruge Lazar Čolić Zola za Pink.rs otkrio je da li mu prijaju kritike i kako gleda na to kada ga gledaoci napadaju i ''pljuju'', te pred emisiju ''Narod pita'' priznao da li strahuje od negativnih komentara i osuda.

- Kad god su pričali sve najlepše za mene, ja izađem bez dinara. Gledam odakle će mi ugrejati sunce. Sada kad me pljuju, bolje je, lepše mi je u životu - rekao je Zola i otkrio detalje poziva sa bivšom devojkom, rijaliti zvezdom Miljanom Kulić, koja preživljava dramu u bolnici nakon operacije želuca.

- Nakon toga se nisam čuo sa Miljanom, ona me je zvala, pokušavala je da sa mnom stupi u kontakt, ali ja nisam hteo! Ona me je zvala nekoliko puta, ja joj više nisam odgovarao, nisam joj se javljao. Nemam nameru, ne zanima me devojka, želim joj sve najbolje. I to sam odradio na neki način iz kurtoazije, naravno da joj želim brz oporavak. Možda sam i pogrešio što sam je pozvao, ali da je nisam pozvao, opet bi bilo što je nisam zvao. Rekli bi: ''Kako ga nije sramota, kakav narkoman, klošar, kockar, ološ...''. A ovako sada kažu: ''Možda ipak i nisi trebao''. Narodu ugoditi i Mariju zadovoljiti je teško - poručio je Zola za Pink.rs.

Autor: M.K. ; N. Žugić