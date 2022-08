Stefan Karić ŠOKIRAO sve! Bivši zadrugar nakon RASKIDA sa Jovanom objavio nešto potpuno NEOČEKIVANO i izazvao HAOS na mrežama! (FOTO)

Svi u čudu!

Bivši zadrugar Stefan Karić izazvao je lavinu komentara zbog poslednje fotografije, koju je objavio na društvenoj mreži Instagramu.

Inače zadrugar je poslednjih dana u žiži javnosti, zbog raskida sa svojom devojkom, misicom Jovanom Ljubisavljević. On je nedavno gostujući u emisiji "Narod pita", obelodanio da je raskinuo sa misicom, što je mnoge njihove fanove razočaralo, s obzirom da ga je čekala deset meseci, zbog čega su je mnogi fanovi pohvalili kako je požrtvovana i time pokazala koliko ga voli.

Jedan od mogućih razloga njihovog raskida bilo je to što je Karić bio željan slobode i načina života, koji je vodio pre misice, što je i sam izjavljivao. On u poslednje vreme objavljuje slike na kojima pozira sam, a Jovanu je blokirao na svim društvenim mrežama.Njegova poslednja fotografija na Instagramu razbesnela je mnoge fanove, pa su imali jako negativne komentare. On je objavio fotografiju na kojoj pući usne, što nije ranije činio, a kod pratioca je izazvao burne reakcije.

Podsetimo, Stefan Karić je misicu Jovanu Ljubisavljević upoznao u četvrtoj sezoni Zadruge, kada su započeli vezu, koja je imala veliku podršku kako od fanova, tako i od njihovih porodica. Mnogi su isticali kako su lep par, kako izgledaju kao da su stvoreni jedno za drugo. Karić je ušao u Zadrugu 5 bez Jovane, a za vreme njegovog učešća spekulisalo se da je bio intiman sa Marijanom Zonjić, što su oboje demantovali.

Autor: M.K.