UHAPŠENA SEVERINA! Pevačica privedena u porodičnom domu, evo i zbog čega!

Šok!

Zagrebačka policija uhapsila je pevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu.

Hapšenje je usledilo nakon što su od splitskih kolega dobili zahtev za njenim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Povod svemu i raspisivanju potrage je neprimerena prepirka od utorka u splitskom domu majke poznate pevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom.Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat posle ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dve su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko rvale i šamarale, i to doslovno po celom stanu.

Pevačica je na kraju otišla na svoju stranu, a njena sestra u bolnicu odakle se, nakon ukazane lekarske pomoći zbog lakših povreda, obratila za pomoć policiji. Zadobila je niz podliva na glavi i leđima, a na telu su joj lekari uočili i posekotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pevačicom, a na temelju koje je Severina s razmakom od 12 sati od navodnog incidenta u Splitu, "skinuta" na zagrebačkom aerodromu.

Na putu do policijske stanice po mestu stanovanja, kako bi dala iskaz policiji i svoje viđenje incidenta zbog kojeg joj "preti" prijava, obratila se za pomoć svom advokatu Mati Matiću, ne ulazeći u detalje zbog kojih se našla opet pod lupom.Advokat Matić je za Jutarnji potvrdio hapšenje kazavši tek da je Severina u međuvremenu puštena i da će postupak ići redovnim putem i da "nema potrebe za svom tom predstavom koja za sobom povlači i druge stvari poput pretresa doma kao da je najveći kriminalac u pitanju".

Autor: M.K.