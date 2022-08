'OVO JE BOLEŠTINA' Matoru obmanula nova devojka, usledio raskid: ''Mislila sam da smo u vezi, a onda me je nazvala njena devojka''

Posle izlaska iz "Zadruge", Jovana Tomić Matora brzo je preprodila ljubavne jade sa MC Aleks i otpočela naizgled mirnu i skladnu ljubavnu vezu sa Zoranom, do tada javnosti nepoznatom devojkom. Kada je mislila da je sve u najboljem redu, usledio je preokret.

Matora je priznala da su okončale njenu emotivnu vezu, i to jer njena devojka ima - drugu devojku.

- Status veze - bezveze! Da li verujete da sam ja mislila - to je to, ova devojka mene voli, zaljubljena je. Devojka autovana, super, porodica - svi, sve cveta, ljubav... Ja otišla na more, telefon:"Halo, ljubavi, samo da ti kažem da ja raskidam sa tobom i da imam devojku, tj. vraćam se bivšoj devojci" - počinje priču Matora, koja je do detalja ispričala šta se desilo.

Bila sam u šoku, šta, koji k*rac! Zvoni mi telefon posle sat vremena, zove me njena devojka:"Da li ti znaš da mi delimo istu devojku, malo je tvoja, malo je moja?". Ona je bila sa njom u vezi, ja sam je upoznala kod Tijane Ajfon na rođendanu, tada su prekinule nešto. Neću ići u morbidnosti, to je njihova intima, ali one su se podžapale, svega i svačega je bilo, okršaja... Kaže mi njena devojka:"Kad ste vi slavile mesečnicu, poklone ti njoj, ona tebi... Ja sam došla posle pola sata. Da li znaš da, kada ti je rekla da ima trovanje, nije imala, nego sam ja bila kod nje. Da li znaš da, kad na Tamarinom rođendanu nije htela da se slika sa tobom, da nije zbog fanova i pritiska, nego zbog mene". A najjača stvar, kaže:"Da li si videla njenu tetovažu, istetovirala je moju i njenu ruku?", ovoliku tetovažu nisam videla! Ja mislila mi u vezi, veza, ljubav, cveta! Takva boleština u pitanju, osetila sam da je zaljubljena, sve. Ja je vodila kod mojih... Prvi put da mi neko pruža ono što ja pružam njoj, bila je neverovatna prema meni. Na odmoru smo bile zajedno, nijednu svađu nismo imale, ništa! Imala je kao pritisak od fanova, pričali joj da je varam, nisam ni sanjala da može ovo da se desi.

Autor: pink.rs