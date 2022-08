ĐORĐE ĐOKOVIĆ POSTAJE OTAC?! Stižu radosne vesti - Saška trudna, svadba već za dve nedelje?!

Voditeljka Saška Veselinov koju je mladi Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića, pre nekoliko dana zaprosio, u drugom je stanju, pišu domaći mediji.

Voditeljka i modna diznajnerka navodno je u drugom stanju, a pre nego što se ostvari kao majka, udaće se za Đorđa i to na slavlju koje će biti održano 12. septembra.

Lepe vesti o prinovi u porodici Đoković stižu samo nekoliko dana nakon veridbe na Kalemegdanu.

Saška je endavno govorila o zajedničkom životu sa Đoletom i otkrila kako su počeli da se zabavljaju:

- To je vrlo interesantno pošto mi od prvog dana nezvanično živimo zajedno. Ja sam živela u centru u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. Pose dvadesetak dana zabavljanja otišli smo zajedno na more i tamo smo bili jedno dve nedelje. Kada smo se vratili došao je kod mene i rekao " ne mogu više da prenosim te stvari", pošto on uzme neku torbu napuni stvarima za par dana, donese kod mene, nakon toga menja i tako. Onda je samo rekao "voleo bih da nam jedna destinacija bude dom, da se nakon putovanja vraćamo u istu kuću. I tako smo i otpočeli zajednički život i stvarno je prelep osećaj- kazala je voditeljka.

Autor: pink.rs