OGLASIO SE TONI CETINSKI! Nakon skandala u Crnoj Gori koji je UZDRMAO JAVNOST, pevač pokušao da se opere!

Tvrdi da nije kriv!

Danas se u medijima pojavila vest da pevač Toni Cetinski nije ispoštovao publiku u Baru, gde je u nedelju održao koncert, te da im nije otpevao njegove, kako je rekao, tri najskuplje pesme.

Navodi se i da je pevač to rekao navodeći kao razlog to što publika nije platila ulaznice za koncert, već je on organizovan u okviru Turističe organizacije Crne Gore.

Pevač se, međutim, sada oglasio i rešio da se "opere" od priča koje su se pojavile, tvrdeći da nije on ništa uradio, već je to bila krivica nekog drugog.

- Zahvaljujem se divnoj publici i TZ Bara koji su odmah shvatili da se radi o tehničkoj grešci i da nikad ne bih skratio koncert, a kamoli uvredio publiku i organizatore - napisao je Toni, pa nastavio:

- Dogodila se tehnička greška, tehničar na razglasu nije shvatio da je moj izlazak sa bine bio poziv na bis, pa je umesto mog povratka na pozornicu, puštena muzika, što je sugerisalo kralj koncerta. I mom bendu i meni je žao zbog nastalog nesporazuma. Volim vas sve i vidimo se na nekom od idućih koncerata.

Podsećanja radi, Cetinski se u nedelju na koncertu u Baru nakon sat i po pevanja na šetalištu pored mora, publici obratio rečima koje su većinu razočarale i razljutile.

- Pošto je koncert platila Turistička organizacija Crne Gore, a ne vi, koncert je za vas besplatan, tako da vam večeras neću otpevati moja tri skupa hita - rekao je navodno Toni, pisali su mediji.

Publika je nakon njegovog gore navedenog obraćanja mislila da se radi o šali, koje Cetinski često pravi tokom nastupa. Međutim, kada je pevač ponovio isto i napustio binu, prisutni su se našli u čudu. Kratko nakon toga Barani nisu krili svoje razočaranje i bes koji su podelili na društvenim mrežama:

- Ovo je neprofesionalno ponašanje i nepoštovanje publike koja je došla da čuje tvoje pesme! Sramota - bio je jedan od stotine komentara i kritika upućenih na račun Tonija Cetinskog.

Autor: Pink.rs