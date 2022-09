Ne želi da ga pamte po tome!

Ekipa portala Pink.rs je danas posetila sistematski pregled, na kom je bio i pevač Nikola Sretenović. On je otkrio razlog ulaska u Zadrugu 6 pa pomenuo svog kolegu Nikolu Grujića Gruju.

Za sam početak možeš da nam se predstaviš i otkriješ nešto o sebi?

Zovem se Nikola Sretenović, dolazim iz Beograda imam 25 godina i bavim se pevanjem

Koji ti je cilj ulaska u Zadrugu 6?

Promocija pre svega, da otvorim sebi jedan put kako bih napravio nešto više u karijeri.

Rekao si da poznaješ pojedine zadrugare, tvog kolegu Gruju. On je rekao da ulazi zbog promocije, ali je sve to bačeno u vodu nakon njegove javne prevare. Njegov odnos sa Mimom je sve promenio, šta misliš da li to može tebi da se desi

Svi smo različiti, to je realno. Ja kao ja ne mogu da napravim prevaru, jer sam sam. Ja se nadam da će se akcenat baciti na moji posao. Ja nisam konfliktna ličnost da me tako pamte - otkrio nam je Nikola o sebi.

Koliko si blizak sa Grujom?

Pa drugari smo, ali ne da se čujemo svaki dan. Nisam ja od tih drugara koji pate za kadrom, da ulaze u njegov život, ja nisam takav - rekao je Nikola.

Je l ti neka zadrugarka zapala za oko?

Anđela Đuričić me je oduševila, Jovana Ljubisavljević mi je okej, ne znam ih, ali ne bih imao problem da ih upoznam - otkrio je pevač pa dodao:

Meni su govorili da pravim taktiku, ja to ne znam da radim, ja moram da doživim pesmu kada pevam, a ne nešto drugo.

Da li ima neko koga ne bi voleo da vidiš u Beloj kući?

Iskreno ne znam, ne postoji čovek sa kojim sam ja loše. Znam da moja porodica ne bi volela da uđe u Zadrugu.

Ima li nešto od tvog prljavog veša što može da se pojavili dok si tamo, porno snimci ili tako nešto?

Nemam ništa što bi moglo da me košta obraza, porniće nisam snimao tako da to teško. Meni je cilj da budem pevač i da se pokažem u tom svetlu - rekao nam je budući zadrugar.

