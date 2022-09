Zastala joj knedla u grlu, dok je govorila o temama koje je bole.

Bivša učesnica Zadruge Marijana Zonjić u potresnom intervjuu za naš portal govorila je o svim aktuelnim temama, a između ostalog, progovorila je o teretu koji nosi njena porodica zbog svih ružnih glasina o njoj, zbog eksplicitnog snimka koji poseduje Stefan Krstović Krle, njen bivši cimer iz Bele kuće, ali i o bratu koji se pre nekoliko večeri uključio u emisiju uživo i obratio Krletu.

- Ja sam tu noć radila neku svirku i prošla sam dobro, to mi je bilo najbitnije. Nisam se nervirala sve do momenta dok nisam došla sebi i dok me brat nije pozvao da mi kaže šta se desilo. Kad mi se glava ohladila, bila sam spremna da uradim svašta. Svi smo mi imali nešto i trebalo bi da učimo na greškama, ali ja izgleda stalno ponavljam greške. Uvek iznova i iznova dam šansu, puštam osobe pored sebe koje su mi nanele štetu. Iskreno bih volela lično da vidim kakvi su to snimci, ne znam o čemu se radi, volela bih da vidim to. Sigurno ćemo se videti na sudu, ne znam da li se raspitivao kakav je zakon kada objaviš nečije snimke bez nečije dozvole. Ja bih volela da popričam s njim da vidim kakvi su to snimci i koja me je drugarica to snimila. On ima sestru pa neka se stavi u tu situaciju da vidi kako bi to bilo. Imaćemo suđenje, pa ćemo videti šta će biti - rekla je Marijana za Pink.rs i dodala:

- Moj brat je bio u pravu za sve pto je rekao, svaka mučast. Dugujem mu odmor, stao je uz mene, on ni ne zna o čemu se radi... Nije džentlmenski da se to radi. Moja mama ima suđenje sa njim, ona neće povući tužbu. Volela bih posle svega koliko god da smo u svađi on zna da sam bila uvek tu za njega. Moj brat je spreman i jedva čekaju da se vidi s njim na sudu. Nije lepo da se o mojoj majci neke stvari pričaju. Na mene mođete ''pucati'', ali za moju majku... Ona je jedna gospođetina. Žao mi je moje porodice, što tako nešto slušaju. Ja nemam s njima kontakt kao ranije nakon rijalitija. Naravno da će se žena suditi s njim, ona ima svoje ime i prezime u Crnoj Gori. Niko ne treba da ispašta što sam ja crna ovca u porodici. Ja se zbog svega osećam loše, danima sam plakala.... Ne samo zbog Krleta, mnogi su svašta pričali... Stvarno sam u rastrojstvu. Imam neke ozbiljne ponude i želim da krenem ispočetka, da sve ostavim iza sebe. Imam neke ljude oko sebe i uslov mi je da više ne komentarišem neke ljude kako želim da nešto napravim od sebe. Mene kao pevačicu sputavaju i vređaju i baš zbog toga želim neke stvari da im pokažem. Kad mi je mlađi brat predočavao neke stvari, bilo mi je odvratno... Osetila sam se odvratno - kaže Zonjićeva za Pink.rs, a onda je otvorila dušu o svom emotivnom životu.

- Na prvom mestu porodica je zaslužna što sijam, tu su i prijatelji... Imala sam prave prijatelje i pre rijalitija bez obzira na sve. I neka ljubav nešto, početni stadijum. Teška reč je reći da sam zaljubljena. Neću ga nazivati nikakvim imenima, kada dođe za to vreme saznaćete svi, jedva čekam da imam svoju porodicu. Ceo život sama idem kroz sve. Našla se jedna osoba koja je bitna državi, a ne meni... Meni je ovo odlučujuća godina da napravim nešto od svog života. Jedva čekam, nisam daleko od toga da zasnujem porodicu. Trenutno sam fokusirana na pesme... Uskoro će biti i spot, Dalila će biti u njemu... Milion planova, ja sam u hasou, ne znam gde ću pre - otkrila je Marijana za naš portal, a onda progovorila o navodnom lažnom ''Roleksu'' Dalile Dragojević i njenom odnosu sa famoznim Gringom.

- Tu su neki drugi razlozi... Odnos s osobom koja joj je poklonila to bude super, pa se Dalila vrati u neku prošlost i sve to utiče na taj odnos. Ukapira šta je uradila, povuče se u sebe, više bi volela da provodi vreme sa mnom i sa svojom porodicom, nego novoj ljubavi. Znam da sat nije lažan, nije bitni ni koliko košta, bitno je da je poklonjen iz srca - poručuje Marijana.

