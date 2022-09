PORUKA ZA JOVANU?! Stefan Karić emotivnim rečima dirnuo mnoge! A svi se pitaju da li je ovo upućeno njegovoj bivšoj devojci! (VIDEO)

Dirnuo mnoge!

Rijaliti par Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević nedavno su na zaprepašćenje javnosti raskinuli svoju naizgled skladnu vezu, a mnoge je začudio ovaj njihov potez s obzirom na to da je on tek nedavno napustio velelepno imanje i da ga je misica sve vreme čekala u njegovoj vili na Zvezdari.

Međutim, navode se brojni razlozi za raskid, a jedna od spekulacija je i da je Jovana ''uhodila'' bivšeg dečka Luku, dok je Stefan bio u Beloj kući, što je on navodno saznao.

Javnost budno prati svaki korak bivšeg para, a sada je Karić storijem dirnuo mnoge, a svi su se zapitali da li ga je posvetio baš svojoj bivšoj devojci Jovani.

- Ako me sretneš negde u gradovima stranim, po kojima se muvam u poslednje vreme, sretni me, kao da me srećeš prvi put - glase stihovi čuvene pesme ''Zaboravi'', koje je Stefan podelio na svom storiju na Instagramu.

Podsetimo, Stefan je u emisiji "Narod pita" priznao da ga je Jovanino ponašanje "ohladilo":

- Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš - rekao je Stefan.

