ZAVRŠILA NA UŠIVANJU! Ruža Rupić doživela NEZGODU! Glava joj krvava, ona poručila samo jedno!

Jutjuberka i pevačica Ruža Rupić objavila je na Instagramu video i otkrila da je sinoć doživela nezgodu zbog koje je završila u bolnici.

Naime, ona je pala na ulici i povredila bradu.

Odmah se uputila u bolnicu, gde su morali da joj ušiju ranu.

Ne znam šta mi je bilo, verovatno me je malo stigao i umor. Boli me ali nije strašno, Bogu hvala. Bilo je mokro ja nisam pazila. Verujte mi ozbiljne su pripreme za nove projekte koji me očekuju uskoro tako da verovatno i manjak koncentracije - rekla je Ruža Rupić.

Autor: S.Z.