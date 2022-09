Džinovićeva ćerka otela dečka Eleni Kitić?! Haris BESAN na Đinu, zbog kolege Mileta napravio HAOS!

Neće ni da čuje!

Ćerka Harisa Džinovića važi za veliku lepoticu i jako je popularna na društvenim mrežama, ali to joj izgleda nije dovoljno da bude devojka repera Vojaža. Iako su se gradom pronele priče da su njih dvoje u vezi, on je to demantovao, ali je istovremeno svima bilo čudno što je Đina i dalje u tako prisnim odnosima sa njegovom majkom, koju sin inače obožava.

- Haris te tračeve neće ni da sluša da se ne bi nervirao. Da se on pita, Đina bi se sklonila od Vojaža koji poriče da ima nešto emotivno sa njom. Da sve bude gore, Vojaž se već neko vreme pominje kao tajni dečko Elene Kitić, a Haris i Mile su jako dobri prijatelji. Oni svake nedelje igraju tenis, nikada jedan drugom na senku nisu stali, a sad treba da nekom objašnjava da li Đina otima dečka Eleni. Nema veze što oni tvrde da nisu zajedno, Haris ne podnosi te spletke i priče. I on je bio zavodnik u svoje vreme, ali ništa se negativno nije pisalo o njemu, a otkako se oženio, ni Melina ni on nisu dali ni najmanji povod da ih neko proziva - kaže izvor.

Što se Mileta tiče, on se ne ljuti jer je i sam demantovao da je njegova Elena u vezi sa Vojažem.

Autor: M.K.