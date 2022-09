DARKO LAZIĆ U VEZI SA UDATOM ŽENOM?! Katarina (32) pobegla od muža zbog pevača, a evo kakav je NESVAKIDAŠNJI poklon dobila od njega! ŠOK DETALJI!

Sve isplivalo na površinu!

Darko Lazić je nedavno uplovio u novu ljubavnu vezu, i to sa ženom koja je još uvek u zakonskom braku, a zbog koga je ona ostavila svog supruga i preselila se kod pevača u stan, saznaju mediji.

Iako se u medijima spekulisalo da se folker pomirio sa bivšom verenicom Marinom Gagić, s kojom ima i sina, dobro obavešteni izvor otkriva sve detalje nove Lazićeve veze sa izvesnom Katarinom S. iz Ugrinovaca.

Naime, u pitanju je devojka s kojom je Darko nedavno objavio fotografiju sa treninga iz teretane, ali i s kojom je viđen da se ljubi na jednom nastupu, a ona fizički neodoljiva podseća na Barbaru Bobak, doskorašnju Lazićevu partnerku.

- Darko već neko vreme uživa u vezi sa Katarinom S. Ona je godinu dana starija od njega, ima 32 godine. U braku je već tri-četiri godine sa Đ. J. (identitet poznat redakciji). Taj čovek je sportista, vlasnik je teretane u jednom malom mestu u Sremu, gde radi i kao trener. Oni su pokušavali da dobiju dete duže vreme, ali im nije uspevalo. Išli su i na vantelesnu oplodnju. Verovatno je to i jedan od razloga što je došlo do problema između njih - započinje priču izvor, a onda nam opisuje i kako je došlo do toga da Katarina pređe da živi kod Lazića:

- Sa Darkom je Katarina kliknula na prvu. Oni su duže vreme u kontaktu preko društvenih mreža, a poznaju se i od ranije. Često je išla i na njegove nastupe. Ipak, druženje su intenzivirali posle zajedničkih treninga u teretani i konsultacije u vezi sa ishranom. Lazić je poludeo za njom i nije ga bilo briga što je ona još udata žena, to mu uopšte nije smetalo. Skoro su ona, njena sestra i Darko proslavili njen rođendan u jednoj kafani u Novom Sadu, nakon čega je prespavala kod Darka u stanu. Iako se Katarina još uvek nije zvanično razvela, ona je pre izvesnog vremena bez objašnjenja samo pokupila svoje stvari iz kuće gde je živela sa mužem i preselila se kod Darka - navodi naš sagovornik.

Nedavno su, priča izvor, pevač i njegova nova devojka zajedno bili na odmoru.

- Katarinin suprug je bio u šoku, baš se osetio izdano. Odmah je obrisao sve zajedničke slike sa suprugom na mrežama, a ubrzo je to uradila i ona. Sad se već pomirio s tim, vratio se treninzima i poslu, to ga ispunjava. Inače, Kaća i Darko su bili i na moru zajedno. S njima je išla i njena mlađa sestra. Iako su to prvo krili, kasnije su se opustili, pa su prvo objavili selfi iz teretane, a onda ga je ona i poljubila u usta dok je pevao svoju pesmu "Moje bivše žene" na jednom nastupu, što je neko i snimio i objavio na mrežama - dodaje izvor.

Ipak, ono što je najzanimljivije u celoj priči jeste poklon koji je Darko poklonio svojoj novoj devojci za rođendan.

- Darko je Katarini za rođendan platio ugradnju silikona u grudi na jednoj poznatoj klinici. Ovih dana bi trebalo da ide da uradi tu intervenciju. Za to je iskeširao 3.000 evra i nije trepnuo. Nju je to baš obradovalo, duže vreme ima želju da poveća grudi - završava naš izvor.

Autor: P.R.