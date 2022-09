KAO PRAVA PRINCEZA! Novak i Jelena Đoković proslavili ćerkin rođendan u Beogradu! (FOTO)

Porodica Đoković imala je razloga za slavlje, s obzirom na to da je Tara napunila pet godina. Tatina i mamina mezimica je bila prava princeza na rođendanskom slavlju.

Njegova supruga Jelena je ranije govorila da je svu snagu uložila u odganjanje dece.

Novak: Deca su moje blago

Novaka su deca prošle godine u Parizu prvi put zajedno gledala na meču, što je Đokovića posebno emotivno razgalilo. - O Bože, to je život, o tome se radi! Podeliti trenutke sa najdražima, oni su moje najveće blago, zaista sam prepun divnih emocija pošto su bili uz mene. To mi donosi sreću i ljubav - rekao je Novak kada je na video bimu video trenutak u kojem je pritrčao kćerki Tari i zagrlio je. - To je bilo jako posebno za mene. Zaista imam sreće zbog toga. Iskreno, to je jedan od najvećih razloga što još igram. Oduvek sam sanjao da će deca biti uz mene na tribinama, da će biti dovoljno odrasli - rekao je Novak.