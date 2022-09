'UDARILA GA JE SLAVA U GLAVU' Nevena Savić za Pink.rs progovorila o Dalilinom DEČKU, pa otkrila da ju je Zola ISPALIO za ulogu u spotu! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Bivša zadrugarka Nevena Savić bila je jedna od zvanica na rođendanskom slavlju Dalile Dragojević. Ona je za Pink.rs otkrila šta je poklonila svojoj cimerki iz Bele kuće, pa progovorila o odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom.

Šta si poželela, a šta poklonila Dalili za rođendan?

- Reći ću deo pokolona. Palo mi je na pamet nešto što je njoj jako nedostajalo u "Zadruzi", a to je njen pas Tedi. Tako da sam uzela jednu staru sliku, pronašla sam, izguglala (smeh) nje i njenog psa. Još uvek nije otvarala poklone, videću reakciju i nadam se da će se oduševiti. Izradili su mi tu fotografiju vezom i tkanjem. Poželela sam joj iskrenu ljubav. Sve je u životu prolazno i novac i slava, ali neko ko je pored tebe tu, da te podržava u svakom trenutku, mislim da je to svakome potrebno.

Već se spekuliše da će njen dečko doći kasnije na rođendan. Šta ti možeš da nam otkriješ nešto više o njenom dečku?

- Znaš kako. Neću otkrivati ništa što ona nije već otkrila. Samo ću reći da žena koja je zadovoljna ima osmeh na licu, a to dovoljno govori o svemu.

Je l' neko osvojio tvoje srce?

- Ne, ja sam i dalje sama. Što se tiče Zole, nema ništa novo na tom planu. Snimao je spot pre par dana, nije me pozvao iako je bio dogovor da me pozove, ali svakako, svako živi svoj život na način na koji želi da ga živi. Tako da, nema ništa novo.

Je l' te je razočaralo što nisi bila deo njegovog projekta?

- Znaš kako, kad smo izašli imali smo mnogo više kontakta nego sada. Kako vreme prolazi, imamo sve manji kontakt. Mislim da ga je slava udarila u glavu i da smatra da bez njega ne može ništa. I nije me razočaralo, jer sam to negde i očekivala, ali sam dala sebi šansu da možda, da se promenio i da zaista želi nešto ozbiljno sa mnom. Što se tiče te priče, ja sam stavila tačku, a kad me već pitaš da li me je razočaralo, nije, ali sam očekivala da će me zvati.

Da li si videla snimak orgija iz stana Deniz Dejm?

- Nisam, reci mi o čemu se radi...Nisam ispratila, radila sam, ali ništa neočekivano. To je devojka koja je imala najeksplicitnije sadržaje od kad postoji "Zadruga" i mediji.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Nikolić, N.Ž.