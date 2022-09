ŽESTOKO MU ODGOVORILA! Marijana Zonjić za Pink.rs otkrila da li je neko osvojio njeno srce, pa odbrusila Caru na njegove PROZIVKE! (VIDEO)

Drugoplasirana superfinalistkinja "Zadruge 5", Dalila Dragojević, danas je priredila gala proslavu svog rođendana.

Naime, ovim povodom, kako je Dragojevićka tvrdila, nisu svi pozvani da svojim prisustvom ulepšaju ovo slavlje, te su se u vili sa bazenom u Maloj Moštanici, pojavili i neki njeni cimeri iz Bele kuće.

Njena trenutno najbolja prijateljica, Marijana Zonjić, jedna je od pozvanih na ovu glamuroznnu proslavu, a ona je ovim povodom, samo za portal Pink.rs odgovorila Filipu Caru na prozivke iz emisije "Narod pita", pa se osvrnula i na svoj ljubavni život.

Šta si poklonila svojoj najboljoj drugarici?

- Joj ima svašta nešto, a s obzirom da znam šta voli, smiksala sam sve što voli. Tako da, nadam se da će biti zadovoljna. To bih i sebi poklonila, to su neke i stvari koje će trajati doživotno.

Koliko te pogađaju komentari da je vaše prijateljstvo lažno?

- Kao što vidite, mnogo me je pogodilo.

Spekuliše se da je Dalila u vezi sa Lukom Nikolićem, Mininim bivšim dečkom, da li si ti bila sa njima u provodu?

- Ne znam ništa o tome, to ćete morati da pitate nju (smeh). Dalila je potvrdila da ima dečka, ali ne i ko je on - nasmejala se Marijana, a na molbu da nam otkrije kakav je on prema njoj i još neke detalje iz njihovog odnosa, Zonjićeva je imala da doda:

- Samo ću vam reći da je Dalila presrećna, s obzirom na to da smo pričale o njenoj prošlosti, mogu vam reći da je mnogo mnogo srećna i u odnosu na to ranije, možda je ovo trenutno njen najsrećniji period u životu.

Da li to znači da je Gringo otišao u zaborav?

- Nemam pojma, mogu da pričam o svom privatnom životu, ali o njenom će morati ona.

Šta se dešava u tvom privatnom životu? Je l' neko osvojio tvoje srce?

- Ovaj meda, jeste da je žensko, ali je sladak.

Da li si ispratila orgije iz stana Deniz Dejm? Filip Car je bio tu

- Videla sam. To me ne iznenađuje, s obzirom da znam čime se ona bavi, ali je jako ružno ko god da je izbacio, s obzirom na to da i meni prete nekim snimcima i slikama. Bez obzira na sve, mislim da je to najtužnija, najjadnija stvar koju može jedan muškarac da uradi. To je meni dno dna! Iako je ona pokušala da se opravda da joj je Filip drug, pa Filip da joj je drug, ne bi dozvolio da se to desi.

Car je gostovao pre dve noći u emisiji "Narod pita" i žestoko je opleo po tebi i po Luksu. Kako ti reaguješ na to?

- On zna o meni, ja znam o njemu. To ti je to, to ti je cela priča. Ne plašim se ja da ne objavi, nego jedino to zbog porodice. Jesam pravila greške u svom životu, ne znam za te slike i snimke da li postoje. Moji su na sudu sa tom osobom koja tvrdi da to postoji. Ne bih ga spominjala i trošila reči na tu osobu. Ta osoba je ispala jako nefer prema meni, a ja sam bila korektna prema njemu. Njega je povredilo to što sam ja rekla da ne bih bila sa njim. Ne znam čemu potreba da šalje te snimke, ako ih ima i postoje, jer je on rekao da je to poslala neka moja drugarica.

Da li si očekivala da će Maja i Car obnoviti vezu?

- Maja i Car? (smeh) Sličan se sličnom raduje...

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Nikolić, N.Ž.