Žestoko joj uzvratio!

Pobednik pete sezone rijalitija ''Zadruga'' Dejan Dragojević u intervjuu za Pink.rs žestoko je komentarisao goruća dešavanja - Dalilinu proslavu rođendana na dan njihove godišnjice braka, a odgovorio je i na provokacije koje mu je danas uputila javno u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

- Ne bih je puno komentarisao. Šta ja znam kad će ko da slavi rođendan, ja s tim više nemam dodirnih tačaka sa tim, niti me datum kao datum, dan kao dan vezuje za bilo šta. Ne znam da ja sad sledeće godine obeležim sahranu, da li bi i to povezivali. Ljudi povezuju sve i svašta - počeo je Dejan za Pink.rs i odgovorio na Daliline stihove: ''Slavim rođendana dva - jedan kad se rodila, drugi kad se tebe oslobodila''.

- Ne znam da li je meni posvetila te stihove, ne interesuje me kad slavi rođendane. Neka promeni prezime, pa neka slavi rođendane. Ne zanima me što ona neće, ja sve radim polako i sve bude na svom. Biće mediji obavešteni o svemu - rekao je Dragojević, a o njenoj provokaciji da pare od prodatog automobila treba da da u himanitarne svrhe odgovorio je:

- To su klasična folirantska podbadanja. Ne padam na bockanja. To su pare proklete, niti ću da dam sebi, niti ću da ulažem u bilo čije zdravlje, niti ću da pomažem nekome. Na taj auto je bačena kletva, pare su proklete, što dalje od toga - rekao je Dejan, a na pitanje o Tediju poručio je:

- Ne znam gde je sada Tedi i ne zanima me - rekao je Dejan i prokomentarisao glasine o Dalilinom novom dečku.

- Ja sam za Gringa čuo samo kroz emisije... Stvarno me ne interesuje da komentarišem. Ne volim te teme, ne interesuju me. To je kao da komentarišem ne znam šta. Pre bih komentarisao ne znam nekog sa kim sa bio u rijalitiju... - rekao je Dragojević za Pink.rs, a o njenom rođendanu i zvanicama je rekao:

- Nisam čuo, a ni video. Dalila je zvala bivše zadrugare da bi se ispratilo medijski. Klasika! - poručuje pobednik Zadruge 5, a o planovima za budućnost sa Aleksandrom Nikolić je rekao sledeće:

- Uspeli smo jer svi nešto očekuju, svadbu, veridbu, prsten... Svi koji nešto sile, to pukne. Razmišljamo o zajedničkom životu, ali prvo moramo da sredimo neke stvari. Ako spojimo dve šuplje vreće i dalje je šuplje. Kad se obezbedimo sa svih strana, možemo da razmišljamo i o bebi i o životu, o svemu... Dovoljno je da nekog voliš, nije bitan prsten, možeš da veriš i da oženiš koga god hoćeš - poručio je Dragojević.

Autor: S. Zindović ; M.K.