'I TREBA DA SE BOJIŠ' Maja Marinković poslala javno UPOZORENJE bivšim momcima! (FOTO)

Pronašla se u hitu Ane Nikolić!

O turbulentnom ljubavnom životu Maje Marinković domaća javnost bruji otkako se pojavila u "Zadruzi 2". Bivša zadrugarka niže skandale, a danas je na Instagramu poslala jasnu poruku bivšim momcima i to preko pesme Ane Nikolić - "Voli me, voli me".

Marinkovićeva je okačila delić jedne emisije, gde Ana peva svoj hit, a izdvojila je sledeće stihove:

Ne znaš ti koga voliš i treba da se bojiš, s leva udarim, pomazim s desna, sa mnom nikad se nikad ne zna!

Na koga od svojih bivših je tačno mislila, to samo ona zna.

Autor: M. P.