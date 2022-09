'NESTAO JE BEZ TRAGA I GLASA' Celo selo se diglo na noge zbog srpskog pevača, koji želi da POSTANE ŽENA: Nije nam prijatno, LAŽE DA SE VERIO!

Mladi pevač Stefan Lukić, kako su pisali domaći mediji, želi da promeni pol. Pevač se ovim povodom nije puno oglašavao, ali je jednom prilikom istakao da sve što se piše nije tačno i da je on veren i ima devojku.

Međutim, njegove komšije iz Kruševca, tačnije iz sela Veliki Šiljegovac otkrile su nepoznate stvari o Stefanu.

- Stefana dugo nisam videla. Oni ne žive više ovde. Nema nikoga u njihovoj kući. Nismo u kontaktu nekoliko godina, ne javljaju mi se - rekla je kratko Lukićeva strina, dok je komšinica već dugo potresena izdanjem u kom je videla Stefana - rekla je jedna komšinica za Alo.

- A pevač Stefan. Mi smo kupili kuću od njega, oni ne žive više tu. Stefan je sada u belom svetu - u Beču, Švajcarskoj, Italiji, ima ga i u Nišu - svuda je. Komšije lažu da on živi ovde - dodaje drugi komšija.

Meštani ovog sela takođe kažu da Stefana nisu videli od kada se pojavila ova skandalozna priča u medijima.

- Otkad su se pojavile te slike na kojima je kao žena, on je nestao bez traga. Tu žive on i njegovi. Čuli smo da se verio, ali to je glupost. To je sigurno uradio da bi malo smirio strasti kad se ta vest pojavila u medijima. Ovo je mala sredina, nije to prijatno. Pevao je tu po Kruševcu i okolini, kažu da je i bend napustio i da se nikom ne javlja - rekle su komšije.

Autor: pink.rs