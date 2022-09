NIJE JOJ DOBRO! Mi smo željni pažnje i nežnosti: Nakon raskida sa Stanivukovićem, Tanja Savić OČAJNA, priznala da je USAMLJENA!

Iznenadila sve!

Pevačica Tanja Savić u poslednjem periodu našla se u žiži javnosti i zbog turbulentnog odnosa sa bivšim suprugom Dušanom Jovančevićem, ali i navodne veze sa Draškom Stanivukovićem.

Ipak, nedavno je izjavila da je ponovo emotivno slobodna. Tanja Savić je sada iznenadila svoje pratioce na Instagramu objavom.

- Nismo mi umorni od života, mi smo željni života, željni smo onih lepih osećaja, željni pažnje, nežnosti, lepih reči, željni da neko kaže da nas voli i da uzvratimo ljubav - podelila je emotivni citat Tanja.

Podsetimo, Tanja Savić razvela se od bivšeg supruga Dušana, koji je njihove sinove odveo u Australiju bez njenog znanja. A Tanja je tada progovorila o teškom periodu:

- Ono što bih pre svega napomenula na temu muškaraca i manipulacije, jeste da mi žene steknemo zavisnost od njihove nazovi ljubavi, a u stvari to nije ljubav, već kašičice ljubavi, koji oni nama, nažalost, daju. Šta može da vas spasi iz takvog odnosa? - pričala je Tanja i dodala:

- Ne možete da promenite vi vašeg partnera, kao što ni ja nisam mogla svog. Oni se nikad neće promenuti, to su takvi ljudi, to je jednostavno njihov karakter i tu nema prepravke. Ono što možete da uradite jeste da sebe spasite. Ili ćete da trpite, da obolite, pa dobijete neku psihičku bolest, a kasnije neki kancer, daleko bilo, ali to tako ide. Ili ćete da bežite glavom bez obzira. Eto, ja sam izabrala ovo drugo, mada mene je ova situacija negde i spasila - rekla je Tanja u emisiji "Magazin In".

