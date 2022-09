Tek sad će biti lom u kući: Harisu Džinoviću ćerka zadaje glavobolje zbog veze sa Vojažem, a novom objavom IZAZVALA je HAOS! (VIDEO)

Ovo nije slučajno!

Pevač Haris Džinović navodno je pobesneo kad je saznao da mu se ćerka Đina zabavlja sa reperom Mihajlom Veruovićem Vojažom, a njena poslednja objava na Instagramu podgrejala je vatru oko cele priče.

Sve je počelo kad je Harisova miljenica objavila snimak na svom TikToku sa Vojažem, ali ga vrlo brzo i uklonila. Međutim, nakon samo par dana njih dvoje su nastavili svakodnevno da se viđaju i to nisu krili od očiju javnosti.

Đina se pojavila i na premijeri jedne serije u kojoj glumi Mihajlo, i to u društvu njegove majke. Međutim, nova objava Džinovićeve napravila je pometnju na mrežama i fanove njihove ljubavi naterala da pomisle da je ovoj vezi došao kraj. Naime, ona se snimila u krevetu, kako peva, a reči pesme podigle su veliku prašinu.

- To je samo naša mala, letnja, srećo, neuspela ljubav - bile su reči koje je mlada Đina pevala na engleskom jeziku, a komentari su se nizali.

"Ovo je za Vojaža sigurno", "tek sad će biti lom u kući", "nije slučajno ovo postavila", glase poruke pratilaca.

- Otkad su se pojavile fotografije s njihovog dejta na Gardošu, Vojaž i Đina su baš u problemu. Nije im jasno kako ih je neko uslikao kad su jako vodili računa da ih neko ne vidi. Ali ljubav se ne može sakriti. Zato su se dogovorili da ne priznaju vezu i da i dalje tvrde da su samo drugari. Ipak, u kući Džinovića je nastala prava drama kad je Haris saznao da mu se ćerka zabavlja s mladim pevačem. Žestoko ju je iskritikovao i rekao da to mora odmah da prestane i da neće da čuje za to da se njegova ćerka zabavlja s pevačem. Ona mu se pravdala da to nije istina i da su oni samo prijatelji, ali Harisa uopšte nije ubedila u to. Tada mu je i postalo jasno zašto je ove godine odlučila da ne ide s majkom Melinom na Azurnu obalu, koju obožava, već da ostane u Beogradu - pričao je izvor "Kurira" prošle nedelje i dodao:

- Haris je poludeo. On je jedva prihvatio i Đininog bivšeg dečka, fudbalera Andreja Đurića, i to njihovo javno eksponiranje veze, što se njemu nikada nije sviđalo. Sada, kada je saznao da mu se mezimica zabavlja s pevačem, odlepio je načisto. Ona je odmah javila Vojažu kakva joj je situacija u kući i da moraju da se potrude da sve uvere da među njima nema ničeg više od prijateljstva. Zato je Vojaž i rekao da im priče o tome da su njih dvoje partneri stvaraju problem na ličnom planu i da oni imaju porodice i prezimena koje stoje iza njih i čiji obraz moraju da sačuvaju, dok je Đina rekla da više nema navodnog dečka, o kome je pričala, kada je za Mihajla rekla da su samo "bata i seka". Osim toga, Vojaž je shvatio da je za javnost bolje da ne priznaju vezu, jer smatra da će zbog nove devojke izgubiti veliki broj ženskih fanova, koje čine njegov najveći deo publike i koje su lude za njim.

Autor: M.K.