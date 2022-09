KO JE BIVŠI MUŽ SOFIJE UNE MANIĆ? Novu zadrugarku su povezivali sa Takijem, bila je s BIVŠIM DEČKOM Nataše Bekvalac, a udala se za POLITIČARA!

Intrigantno!

Sofija Una Manić pre dva dana uselila se u Belu kuću u Šimanovcima, a od prvog trenutka kada se predstavila javnosti, privukla je veliku pažnju.

Nakon spekulacija da je u ljubavnoj romansi sa Takijem Marinkovićem, kao i da je u drugom stanju sa njim, Una je ponovo postala tema medija kada je uplovila u vezu s bivšim dečkom Nataše Bekvalac, Urošem Tomićem, biznismenom koji živi na relaciji Rusija-Italija.

Inače, Sofija je priznala da iza sebe ima dva braka. S prvim mužem nije u kontaktu, dok se s drugim rastala na miran način. I dok o prvom nije želela da otkriva nikakve detalje, o svom drugom suprugu rekla je jedino da je u pitanju mladi političar.

Kako su mediji ranije pisao, prema njihovim saznanjima reč je o tridesetosmogodišnjem Jovanu koji se bavi diplomatijom. On nije poznat javnosti, jer ne želi da bude medijski eksponiran.

- Do pre oko dve godine bila je u braku sa Jovanom, ostali su u dobrim odnosima. On nije podržavao njen ulazak u rijaliti, zato nikada ne spominje njegovo ime. Koliko ja znam neki njihov dogovor je da ga ni Una ni njena majka ne spominju, jer on ne želi da se eksponira - započeo je priču izvor za medije jednom prilikom i dodao da u njihovom braku nije bilo skandala, kao ni prilikom razvoda.

- Bilo im je lepo u braku, lepo su se slagali, Jovan ju je svuda vodio sa sobom, pratila ga je na svakom putovanju. Taj brak se završio, a ja verujem da je došlo do prezasićenosti. On je pametan dečko, završio je Ekonomski fakultet i diplomatiju. Bili su lep par - zaključio je izvor.

Inače, Sofija je pred ulazak u rijaliti pred našom kamerom govorila o brakovima koje je ostavila iza sebe, i priznala da je, budući da ima privatni biznis, često bila meta muških sponzoruša.

Autor: P.R.