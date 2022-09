ŽIVIMO ZAJEDNO I VOLIMO SE, A FOTKU S NJIM SAM SKINULA ZBOG... Milena Ivanović prvi put otvoreno o vezi sa Igorom Jurićem i privatnom životu (FOTO)

Njene fotografije na mreži Instagram ovog leta izazvale su buru u javnosti, prouzrokovale salvu uvreda i podeljenih mišljenja o tome može li nakon tragične smrti supruga ponovo da voli i živi punim plućima.

Ovim povodom danas je u jednoj emisiji Milena Popović otvorila dušu i iskreno govorila o svemu što joj se dešavalo:

Lepota je jedan od razloga zbog kojih jesam na udaru, ali pre svega ne prašta se kada neko odluči da živi svoj život, po svojim pravilima. Kada zanemari uticaj svih onih koji „znaju“ kako bi trebalo da živimo. Posle tragedije koja je bila strašna, zbog sebe i svog deteta nastavila sam svoj život dalje, i nikoga nisam time uvredila niti povredila. Nisam dala povoda da budem meta tolikih napada.

- S vremenom sam postajala sve interesantnija jednom delu javnosti jer živim svoj život. Kad god uđete na internet tu su moje slike, citati, sve se komentariše... Mnogo je i podrške, ali i ružnih komentara, i sve to zajedno je veliki teret u mom i u životu mog deteta - dodala je Milena Popović.

Naglasila je Milena da ona jeste žena ubijenog Olivera Ivanovića ali da je pre svega ona - Milena Popović.

- To sam i danas i to sam bila i pre nego sam upoznala svog supruga, ali to „udovica“ je delu javnosti interesantno, da tu reč uvek stavi uz moje ime. Radim kako osećam i uvek idem srcem – i kada se oblačim i kada se sa nekim družim. Nekad pogrešim, nekad ne, ali to je život i niko nije nepogrešiv. Licemeri me napadaju. Uvek će vam prvi zameriti oni koji sve najbolje znaju, a ništa od toga ne primenjuju u svom životu.

Milena Popović kazala je da uprkos svemu nije ogorčena.

- Nisam ogorčena, jer da jesam, da sam ogorčena i besna, bila bih ista kao te žene koje me vređaju. Lošim komentarom o meni neće promeniti ništa u svom životu. To su žene koje su nezadovoljne, koje nemaju ni snage ni hrabrosti da se odupru stvarnosti u kojoj žive.

Stotine hiljada poruka tokom leta sam dobila. Osuđuju me zato što ponovo volim, što živim, osuđuju to kako se oblačim, što popijem čašu vina... Sada će pet punih godina od smrti mog muža. Kada sam postavila zajedničku sliku sa čovekom kojeg volim i sa kojim živim, vodila sam se najčistijom emocijom. Ne postoji vreme kada možete da opet volite, neki rok. To je najlepša stvar koja može da vam se desi. Bilo je mnogo više pozitivnih komentara ali uvek su ti negativni u fokusu. Da li je greh što ja nekoga ponovo volim?

Zašto je obrisala fotografiju sa Igorom Jurićem? - Skinula sam fotografiju prevashodno zbog naše dece, da ne čitaju te komentare. I njega su počeli da vređaju. Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih okačila tu fotografiju. Našoj deci nije bilo prijatno, a ona su nam najvažnija, i zato sam obrisala fotografiju. Do dan danas ta fama nije prestala.

Popovićeva je kazala da je njenom sinu jako teško.

- On je dečak koji je sazreo preko noći. Sa tri i po godine odlazio je kod oca u zatvor, odmalena je znao šta je sud. On sada ima 11, u februaru puni 12 godina. On je sada već odrastao dečak, on je moj najbolji prijatelj. Podelim svaku dilemu sa njim, mogu sa njim uvek da se posavetujem i retko ko će mi dati savet onako kako to ume Bogdan. On na svojim malim leđima nosi teret odraslog čoveka ali nadam se da Bog sve izbalansira i sigurna sam da će on izrasti u čoveka na kog ću biti ponosna.

O Nikolini Pišek: Jako mi je žao nje

- Jako mi je žao Nikoline Pišek, u kontaktu smo. Nismo se znale pre ali kada joj se sve to dogodilo, znala sam kako se oseća jer sam prošla kroz sve kroz šta ona prolazi danas. Podržavam je i znam koliko joj je teško. Niko nema pravo da joj radi to što joj rade. Ali, žene su najjača bića. Nema muškarca koji može biti jak kao žena i od srca joj želim da iz svega izađe jača nego što je bila – kazala je Milena Popović.