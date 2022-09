Dejan Dragojević, pobednik pete sezone "Zadruge", oglasio se povodom optužbi i uvreda koje je u aktuelnoj šestoj sezoni, tokom svađe s njegovom devojkom Aleksandrom Nikolić, izneo Kristijan Golubović.

On je optužio Aleks da se bavila prostitucijom, izneo je brojne stvari za koje, kako on tvrdi, zna da je radila u Bujanovcu, a potom je opleo po Dejanu i njegovom bratu Davidu.

To dva brata mentola iz okoline Novog sada, indijaci. Ovaj jednu ku**u oženio, ovaj drugu. Ovo što su beogradski mangupi je**vali, Čabarkape, to su ova dvojice je**li. 200 kur**va koliko ja znam o Aleks Nikolić - rekao je između ostalog Kristijan, koji je Dejana nazvao kupusarom iz Veternika.

Ubrzo je usledio Dejanov odgovor na Jutjubu.

- Pokušavam da gledam, ali slabo, pošto sam ekstrtemno nervozan i ne mogu da ćutim. Vidim da me je Kristijan ogovarao, da se svađao sa Aleksandrom. To me nije nešto iznerviralo, jer znam da ona može da se svađa u nedogled - počeo je Dejan, a potom nastavio:

Što se mene tiče, razmišljao sam da li da odgovorim na ovu prozivku jer je on vernik, a dirati ljude u veri mi nije nešto čime bih mogao da se pohvali. Ali, setio sam se kako je on u veri - ulazio je u crkvu kada je sakrivao drogu, kada mu je trebao štek. Tada je crkvu koristio kao skladište, gde je to gurao samo Bog zna. Pritom je mamu svoju strpao u zatvor, jer je drogu stavljao kod nje u stan. Ja sam iz Veternika, seljak, najgori, ovakav-onakav, p*čka... Ali, druže, pričaš o mangupstvu, a poturio si kevu da ti čuva drogu, nemoj me zaj*bavati - rekao je Dejan i dodao:

Ovde stavljam tačku na ovu temu. Vernik, narkoman, zloupotrebio je veru time što je sakrio drogu u crkvi. Ne može da priča ni o čemu, jer je poturio drogu majci. Što se mene tiče, narkomanska posla, sitan diler me ne interesuje. Nema pas za šta da ga ujede, cicija, nosi sve lažne stvari. Što se mene tiče, vidimo se nikad.

