Večerašnji gost emisije ''Pitam za druga'' kod Sanje Stanković i Stefana Miloševića Pande, Lazar Čolić Zola otkrio je kakvo mišljenje ima o Ivanu Marinkoviću i njegovom odnosu prema sinu Željku, kog je dobio sa Miljanom Kulić, njegovom bivšom devojkom.

- Pružio bih mu ruku kad bih ušao u Zadrugu. Čuo sam da me je nešto ogovarao. Za svakog imam odgovore. Čuo sam od nekih ljudi da nije loš čovek, da je korektan, inteligentan... Uvek gledam kakav je neko prema meni. Negde sam čuo da nema nikakvih emocija prema malom Željku i malo sam razmišljao o tome. Meni ne postoji čovek na ovoj zemaljskoj kugli da mi objasni da neko ima sina negde i da ne pogine da ne dođe do njega, da mu bar kupi čokoladicu... Ja znam koliko su meni neke stvari bile neophodne. Možeš ti druže da budeš Ajnštajn, Putin... Ali ako znaš da imaš tamo dete i da se ne udostojiš da bar pomaziš to dete, da mu ne kupiš čokoladicu... Takve ljude nikad neću moći da opravdam... Da se on pita to dete bi bilo gladno očigledno - rekao je Zola i dodao:

- Zahvaljujući Mariji to dete ima sve, ja znam da je to tako provereno. Znam i kakva je Miljana, da je s njom teško i nemoguće, neka bude da je najveća budala, ali ona je rodila tvoje dete i ti imaš pravo da vidiš to dete... Ima ova država zakon, svako ima pravo da viđa svoje dete, ako želi - poručuje bivši zadrugar.

Autor: M.K.