JELENI ĐOKOVIĆ POPUSTILE KOČNICE! Noletova žena podelila momente iz kupatila, pa pokazala novo izdanje! SKROZ DRUGAČIJA! (FOTO)

U toaletu se snimala samo u bade-mantilu, a ovom objavom pokrenula je veliki broj komentara.

Jelenu Đoković smo u snimku koji je završio na njenom Instagram profilu tako mogli da vidimo kako priča o pomenutoj temi, priprema se za različita gostovanja, ali i kako se doteruje.

Trenuci iz kupatila iznenadili su mnoge, dok je Jelena pokazala i kako svira klavir, te kako se frizira.

U toaletu se snimala samo u bade-mantilu, a ovom objavom pokrenula je veliki broj komentara.

- Prepuni utisaka smo svi nakon večerašnjeg događaja! Predivno veče roditelja, edukatora i budućih roditelja i fantastična, energična Dr Šefali koja je na najlepši mogući način približila svesno roditeljstvo publici - napisala je Jelena.

- Poruke zahvalnosti i dalje pristižu. Radujemo se da proširimo naš projekat Podrška, ne perfekcija u Sloveniju. Pratite nas - dodala je u opisu.

Noletova supruga je pokazala i novo izdanje - dekolte je bio tu, kao i talasi u kosi.

- Imam stvarno vrlo lepih trenutaka s decom i najviše volim kada zajedno čitamo priče. Moj sin najviše voli da slaže "lego-kockice" i da sluša muziku, dok s ocem voli da igra tenis ili da zajedno gledaju meč, što mami možda nije najomiljenije - kazala je Jelena za hrvatski "Stori".

- Sa Tarom volim da plešem, ona voli da se šminka, a ja ne. Ali, moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umetnosti. Imala sam baš situaciju sa suprugom gde je on kritikovao zašto joj ne zabranim šminkanje pod argumentom da je još mala, te da je učimo pogrešnim stvarima. Na to sam mu rekla da ona to želi i da ništa ne mogu da joj zabranim, već samo da joj pomognem da to radi bolje - ispričala je Jelena za pomenuti medij.

Autor: M.K.