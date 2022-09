Šabački vašar, mesto o kojem se mnogo priča, a naročito prethodnih dana, budući da se nedavno završio još jedan u nizu.

Pažnju je privukao nastup Vesne Vukelić Vendi, koja je pored sebe imala plesačicu. Vendi je u emisiji ,,Amidži šou" obrazložila i otkrila sve detalje tog snimka koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Prvo, ona nije plesačića, ona je prijatelj, poznanik i voli, ide od jedne do druge šatre i igra. Ja sam mogla da joj kažem da se skloni, ali to bi bio greh. Ona ima svojih muka, najlakše je nekoga srušiti. Svako ko ima dobru nameru, može biti počastvovan! - objasnila je Vendi u ,,Amidži šou".

Tim povodom se za medije oglasila Lepa Lukić, koja je takođe godinama unazad nastupala svojevremeno na ovim manifestacijama.

- I ja sam bila svojevremeno, ali šta ima veze, šta ima da mislim, ljudi idu i pevaju, pevaju . Ako to neko primi da se svlači, ja neću da ja budem tu neko ko je kritičar, gde god ima naroda, ali te vulgarnosti ima svuda, nema samo u Šapcu. To nikoga ne sprečava, da je to jedinstven slučaj, pa da kažeš da nije trebalo, ovako, to svuda ima tog nemorala, ne znam zašto su se ljudi tek sada iznenadili - govori Lepa Lukić za medije i dodaje:

- Kod mene je isto bilo plesačica, ali nije bilo ludaka koji su se skidali, pobogu, u to vreme je bilo opasno, nisu ni smeli da se skidaju.

Jedan od šoumena koji je zabavljao masu svakako je pevač Era Ojdanić, koji je za medije prokomentarisao šta se sve dešavalo prethodnih dana.

- To je bio spektakl, cela Bosna i Hercegovina i Srbija, to je bilo u Šapcu! To je bilo za pamćenje, ništa nije moglo da pokvari atmosferu - priča Era i dodaje:

- Kod mene nije bila plesačica, nisam obraćao pažnju na nju napravio sam top atmosferu! Zakovao sam sve živo! Moram da pomenem svoje kolege - Dule, Esad i kolege muzičari to je bilo ludilo! Šta da pogledam u nju, ja sam bio sav u znoju!

- Nisam je ni primetio, toliko je bilo naroda, veselja. Lepo sam radio, lepo smo radili, lepo smo zaradila! Sve su ruke bile gore! Ne pamtim da je bila bolja atmosfera, poželeo se narod veselja! Ja sam dokazao još jednom da sam top! Ja sam dobio i zlatnu plaketu i plaketu viteza! Ko je to još od kolega dobio? Niko, osim mene! Niko ne može da napravi veću atmosferu i šou program!

