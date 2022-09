Nije joj bilo lako zbog ovakvih priča!

Danijela Dvornik, udovica pevača Dina Dvornik progovorila je o smrti supruga, i tom prilikom otkrila kako se izborila sa raznim pričama nakon što je ostala bez Dina.

- Možda bih, da nisam bila s Dinom, imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena s tim da se bakćem , jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionisao drugačije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta na dan. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla ni na šta drugo da se usresredim. A imala sam te borbe ko sam i šta sam, to dođe s vremenom - počela je ona i dodala:

- Kada bi neko seo i pitao ga npr. nakon koncerta, mi bi već imali uigrani scenarij. Ja bih počela govoriti: “Dino, meni se spava, ja bih išla kući, 'ajmo doma...”. Tako bih ga spasila od ovih koji ga umaraju, a u očima tih što ga pilaju, bih bila aždaja. Govorili bi: “Ajmeee nije ga htela pustit'!” Oni ne shvataju da nama nije bilo zabavno svako veče, jer mi ujutro imamo svoje obaveze, dok će taj neko ujutru da spava. Onda bi svi govorili: “Daj još 5 minuti, daj još 10 minuti”, a ja bih uzvratila: “Ne može! Idemo! Kupi se i idemo!” Onda bi on rekao: “A šta ću, tako mi je žena rekla, moram ići!” – ispričala je Dvornik pa nastavila:

Prihvatila sam da misle o meni svašta. Najgori deo tog posla jeste to što te ljudi natežu, rastežu i zgaze. Onda kažu: “Žena ga ubila od droge!” Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta! Ne samo od droge već i od alkohola, od takvih likova. Zar bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao je da me ostavi kad je hteo, ali nije! Milion njih mi je došlo i reklo: "On je prekrasan, ali ne bi s njim bio pet minuta!” Ali nije Dino bio takav svaki dan. Kod kuće je bio najnormalnija osoba. Druga bi stvar bila kad bismo izašli i kad je morao ispunjavati očekivanja drugih ljudi. Sve to nosi svoje…– ispričala je Danijela.

Ona je istakla da najviše žali što Dino nije dočekao da vidi svoju unuku, dok ona svakodnevno uživa u ulozi bake.

Autor: D.T.