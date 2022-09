Nikad nije gubila veru u sebe!

Branka Milijančević poznatija po pseudonimu Branka Blek Rouz (Branka Black Rose) je srpska striptizeta i preduzetnica. Sada se prisetila svojih početaka i ispričala da je prodavala garderobu na Novom Beogradu, radila u pekari, mesari i nikada nije gubila veru u sebe da će nešto više uraditi u svom životu ističući da je optimizam nikada nije napustio.

- Znam kada sam čak delila krofnu sa tadašnjom koleginicom, jer za više nismo imale. I tad sam joj rekla kada i budem imala više novca neće me to promeniti kao osobu. Znate, stekla sam tokom života dovoljno za dobar život, ali se nisam promenila. Ljude ponese novac, lupi ih svala u glavu što ja kažem, ali ipak to sebi nisam dozvolila - ispričala je Branka koja se striptizom bavi od 1999. godine i za vrlo kratko vreme stekla brojne obožavaoce u Srbiji i regionu.

Dve godine kasnije je osnovala školu muško-ženskog striptiza, kasnije i klub. Mimi Merzedes je bila jedna od njenih učenica, ali i ćerka jedne naše poznate pevačice.

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna. Njena majka kada je čula za to, došla je kod mene i ja sam objasnila da je njena ćerka bezbednija kod mene u klubu nego u gradu. Kod mene je pravilo da nema prostitucije i narkotika, čak i testiram na narko test ne samo plesačice već i sve zaposlene. To je meni jako važno jer mogu da kažem da sam porodično istraumirana na tu temu jer je moj mlađi brat bivši zavisnik i znam kolika je to muka. A da, istina je da je dolazila da pleše i ćerka Maje Odžaklijevske - otkrila je Branka.

Autor: M.K.