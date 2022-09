VODIM RAČUNA SA KIM SPAVAM: Edita srećna u ljubavi, progovorila o DEČKU, hoće da je svi vide u BELOM, pa spomenula i STARE GREŠKE!

Edita tvrdi da postoje stvari preko kojih ne bi prešla ni jednom dečku.

Pevačica Edita Aradinović već nekoliko godina uživa popularnost na muzičkoj sceni, a najveći razlog tome je što iskače iz svakog kalupa. Iznova iznenađuje publiku i iz svake numere joj "vrišti" ljubav. Razlog tome je njen privatni život, koji joj ispunjava njena jača polovina.

Nakon što su je novinarske ekipe pohvalile da nikad više nije blistala kao sada, pevačica je sa osmehom od uva do uva, rekla da joj jedan intervju ne bi bio dovoljan da opiše svog izabranika, te da postoji želja da je vidimo u belom.

- Najbolji lik na svetu, ne mogu to da opišem i ne može da stane u jedan intervju, srčano bih govorila o tome, a trudim se da budem dama. Volela bih da me vidite u belom, imam dosta želja, prvenstveno da smo živi i zdravi, da i dalje radim muziku punim srcem - istakla je pevačica, koja se još uvek nije pojavila u javnosti sa momkom, vešto skrivajući privatnost.

Edita kaže da se njenom momku dopala nova pesma.

- Odlepio je na pesmu kada je čuo, zna je već tri godine, ali kada je čuo sa Džorždijem, rekao je da će biti evergrin.

Edita tvrdi da postoje stvari preko kojih ne bi prešla ni jednom dečku.

- Ima dosta toga, prevara, dvojni život, velike laži, znamo šta su bele, a šta crne laži. Svašta sam naučila iz prethodnih veza, nisam ogorčena kada pomislim na ljubav, pa da sada imam potrebu da pljujem po muškarcima - zaključila je pevačica.

Edita nije po svaku cenu ulazila u veze, samo kako bi imala nekoga pored sebe, i kaže da se samo za jednog partnera kaje, jer je bio loš čovek.

- Imala sam lekcije, jednu vezu za koju se zaista kajem, nikad nisam bila sa muškarcem koji je loš čovek, što se tog puta desilo i bilo je svakako kratko, i nebitno. Sve ostalo mi je super. Kasno sam to doživela, mislila sam da mi se to neće desiti, zato što stvarno pažljivo biram i vrlo vodim računa o svom privatnom životu i to sa kim se družim, a kamoli sa kim spavam. Tog puta sam se stvarno ogrešila jer je imao ogromnu masku - rekla je pevačica.

