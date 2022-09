RAZVEO SE PETAR STRUGAR! Krah braka s glumicom posle dve godine! Otkriveni svi detalji!

Odlučili da se raziđu na miran način.

Glumac Petar Stugar razveo se od supruge Olje, iako njihov brak, za vreme dok su bili zajedno, nije eksponirao.

- Olja i Petar su odlučili da se raziđu i svako krene svojim putem. Ostali su u prijateljskim odnosima kao i što su bili pre nego su uplovili u bračnu zajednicu. Njihov razlaz nije imao trzavica, ali nisu mogli da funkcionišu kao bračni partneri, pa su zato odlučili da je rastanak najbolja solucija za dobrobit njihovog sina. Petar i Olja odlično funkcionišu odvojeno i posvećeni su roditelji malom Ivu. Dogovaraju se oko svih obaveza koje imaju prema sinu - kaže izvor i dodaje:

- Njihov odnos je proistekao iz prijateljstva, pa će tako i nastaviti. Treća osoba nije kriva za razlaz, pa tako nema prostora za razne spekulacije. Ono što je bitno da su njih dvoje posvećeni sinu, kako bi mu obezbedilo bezbrižno detinjstvo.

Ova saznanja potvrdio je i glumac, ali nije želeo da komentariše detalje iz privatnog života.Inače, Petar iz prvog braka sa koleginicom Ivanom Nikolić ima sina Zariju, s kojim provodi dosta vremena, pa ih često ljubitelji jahanja mogu videti zajedno kako provode vreme u ergeli.

- Zarija jaše od treće godine. Mala deca dok malo ne stasaju ne mogu da nauče da jašu, ali mogu polako da traže balans i da se druže sa životinjama, da se opuste s konjima u njihovom prisustvu, da osete energiju. Ima raznih vežbica koje deca rade na konju, njihova kretnja se usklađuje, zbog balansa, sa kretnjom konja - rekao je ranije Petar za “Blic”.

Petar je osim pozorišta posvećen radu na novim projektima.

- Kad biraš ulogu, moraš prvo da budeš iskren sam sa sobom, da bi bio iskren sam sa sobom moraš da prođeš neki proces otvaranja. To je ono što radimo na akademiji. Ti onda znaš šta možeš, a šta ne možeš. Uloge koje biram, odnosno ne biram, zavise od toga da li mogu da ih iznesem do kraja kako treba i stanem iza toga. Ja sam profesionalac u ovom poslu i želim da sve bude profesionalno. Ako smatram da nešto ne mogu dovoljno dobro da iznesem, onda uglavnom ne prihvatim, jer neće ispasti dobro ne samo za mene već za ceo projekat. Pati publika, moj posao, film koji radimo, sve vuče jedno drugo - rekao je on.

